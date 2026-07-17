Der Viktualienmarkt ist ein Paradies für alle, die gute Lebensmittel lieben: Die Auswahl an Produkten ist schier endlos, die Qualität in den meisten Fällen herausragend – auch wenn sie ihren Preis hat. Längst kann man auf dem Markt im Herzen der Stadt aber nicht nur Einkäufe erledigen, man kann hier auch ganz ausgezeichnet schlemmen. Und das Beste: Die Auswahl an Essensständen ist so groß, dass am Ende jede und jeder fündig wird. Und selbst, wenn die Wahl auf unterschiedliche Stände fällt: Zum gemeinsamen Frühstück oder Mittagessen kann man sich dann trotzdem irgendwo auf dem Platz treffen, Sitzgelegenheiten gibt es mittlerweile reichlich. Dazu noch ein Kaffee oder frisch gepresster Saft – und der Tag kann beginnen.

Türkisches Frühstück bei Gürmet

Zum Frühstück gibt es am Stand von Mete Gür und Sarah Lange Eierspeisen, Meze wie Gözleme, die ebenfalls ein typisches Frühstück in der Türkei sind, gibt es aber den ganzen Tag als Meze. Catherina Hess

Viele dürften den Stand von Mete Gür und Sarah Lange als Anlaufstelle für gute, türkische Weine kennen, ein paar wissen vielleicht noch, dass man hausgemachte Meze bestellen sollte, wenn man ein Glas davon zum Feierabend gleich am Stand genießen will. Dass man bei den beiden aber auch Frühstücken kann? Das wissen wohl nur die wenigsten. Das ist schade, denn ihre Version vom Çilbir (16,50 Euro)– pochierte Eier auf einer Creme aus Joghurt, Tahin und Chili, konfiertem Knoblauch und gerösteten Haselnüssen – zusammen mit Pide von der Bäckerei Julius Brantner ist wirklich der perfekte Start in einen – idealerweise freien – Tag. Dazu entweder noch eine Portion Menemen – auch diese Eierspeise gibt es, wie Çilbir und Gürmets Version eines French Toast, immer bis 14 Uhr –, Gözleme oder auch türkisches Saksuka (je 13,50 Euro) und es fühlt sich an wie ein Kurzurlaub in der Türkei. Erst recht, wenn man sich von Gür noch eins der besagten Gläser Wein oder Winzersekt dazu reichen lässt.

Gürmet, Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag jeweils von 10 bis 19 Uhr, die kleine Frühstückskarte gilt Dienstag bis Samstag von 10 bis 14 Uhr, die übrigen Meze bekommt man den ganzen Tag

Galettes bei Coucou Food Market

Derzeit gibt es die Galettes am Stand von Denis Leoncelli (rechts) nur mittwochs und donnerstags. Catherina Hess

Garantiert glutenfrei, außen knusprig, innen fluffig und echt bretonisch: Das sind die Galettes am Stand von Coucou Food Market. Es gibt die herzhaften Buchweizen-Pfannkuchen einmal ganz klassisch – oder wie es im Französischen heißt: complète – mit Schinken, Käse und einem Spiegelei (10,50 Euro) sowie einmal vegetarisch, hier wechseln die Kreationen wöchentlich (12,50 Euro). Zuletzt zum Beispiel: Ratatouille, Käse, Spinat und Ei. Zudem besteht gegen einen kleinen Aufpreis auch immer die Möglichkeit, die Galettes mit Extra-Zutaten zu pimpen. Allerdings, das muss man wissen: Die Galettes gibt’s am Stand von Denis Leoncelli derzeit immer nur mittwochs und donnerstags. Auch an den übrigen Tagen kann man bei Coucou aber freilich frühstücken: Es gibt wie an den anderen Standorten des Unternehmens auch Croissants und andere Backwaren frisch aus Frankreich, belegte Sandwiches, Quiches sowie veganes Bananenbrot – und zu alledem besten Kaffee. Aber etwas wirklich Besonderes, das man sonst nicht allzu oft in München bekommt, das sind die Galettes. Unter der Woche kommen lohnt sich also.

Coucou Food Market, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag jeweils 8 bis 17 Uhr, die Galettes gibt es immer am Mittwoch und Donnerstag ab 9.30 Uhr

Süße Teilchen bei der Marktpatisserie Lea Zapf

Köstlichkeiten wie diesen Schokobrownie mit Sesambuttercreme und Passionsfrucht gibt's am Stand von Lea Zapf. Catherina Hess

Die süßen Teilchen von Konditormeisterin Lea Zapf sind auf jeden Fall eine Sünde wert. Ob ganz klassisch Canelé nach traditionellem Rezept aus Bordeaux (3,90 Euro), Erdbeer-Cookie (8,50 Euro), eine der saisonal wechselnden Luftikus-Kreationen (8 Euro) – alles, was aus der winzig kleinen Backstube kommt, schmeckt absolut köstlich. Jetzt im Sommer besonders zu empfehlen – das Eisbrioche mit hausgemachten Eissorten (ab 6,90 Euro), zum Beispiel Maracuja- und Sauerkirsche-Sauerrahm oder Kokos-Ananas. Günstig sind die Kreationen zugegebenermaßen nicht. Aber einerseits haben Qualität und Handarbeit eben ihren Preis, andererseits erkauft man sich dadurch eben eine winzig kleine Auszeit vom stressigen Alltag. Erst recht, wenn man sich noch einen Espresso oder Flat White dazu bestellt. Und übrigens: Es gibt bei Lea Zapf neben den vielen süßen Backwaren auch ein Grilled-Kimchi-Cheese-Sandwich in der Brioche mit Gochujang-Mayonnaise (8,50 Euro), das ebenfalls sehr empfehlenswert ist!

Lea Zapf, Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9 bis 17 Uhr, Samstag 10.30 bis 17 Uhr

Leckere Panini bei Marinas Feinkost

Marina Bröckelt betreibt am Viktualienmarkt einen Feinkoststand, dort bereitet sie aber auch leckere Panini und Focacce zum gleich essen zu. Catherina Hess

An den Panini und Focacce von Marina Bröckelt führt auf dem Viktualienmarkt kein Weg vorbei. Die Sandwiches bei Marinas Feinkost werden allesamt vor Ort frisch belegt mit den Käse- und Wurstsorten aus der Vitrine – und diese Frische schmeckt man. Die Semmeln dazu kommen von der Bäckerei Julius Brantner. Besonders zu empfehlen sind das „Trüffelsau“ mit Trüffelpesto, Trüffelkäse, Artischocken, Porchetta und Rucola und „Roastbeef“ (je 13,50 Euro) mit Roastbeef, Mayonnaise, Zitronenöl und Rucola, auch das vegetarische „Caprese“ (9,50 Euro) mit Tomatensalsa, Büffelmozzarella, Basilikumpesto und Rucola kann aber so einiges. Außerdem besteht theoretisch auch die Möglichkeit, sich sein Panini selbst zusammenzustellen. Dasselbe gilt im Übrigen für die Focacce (ab 9,50 Euro), die vor dem Servieren in den Kontaktgrill geschoben werden. Auch hier gilt allerdings praktisch: Die Kreationen, die sich Bröckelt und ihr Team überlegt haben, sind durch die Bank so gut, dass sie kaum Wünsche offen lassen.

Marinas Feinkost, Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 17 Uhr

Eine Waygu-Leberkässemmel bei Fullblood Westerberger

Sieht aus wie eine gewöhnliche Leberkäsesemmel, ist aber eine mit Fleisch vom Waygu-Rind. Catherina Hess

Eine Leberkässemmel, das ist das in Bayern wohl das Frühstück schlechthin und der Moment, in dem Stand und Rang für einen Moment keine Rolle spielen: So eine Leberkässemmel die holen sich Bauarbeiter und Anzugträger gleichermaßen, fraglich ist dann nur ob mit süßem oder scharfem Senf. Und an einer gewöhnlichen Leberkässemmel ist auch freilich nichts verkehrt, die Auswahl an Ständen, die diese anbieten, ist am Viktualienmarkt beachtlich und mit um die zwei Euro nach wie vor ein echt günstiges Frühstück. Und doch: Wie wäre es zur Abwechslung mal mit einer Leberkässemmel der besonderen Art, auf Basis von Waygu zum Beispiel? Eine solche gibt’s am Stand von Fullblood Westerberger in der Metzgerzeile. Mit 3,90 Euro ist die zwar etwas teurer als die Standardversion, dafür ist sie aber auch etwas ganz Besonderes: ein wenig bissfester, deutlich intensiver im Geschmack und die Semmel, auf die die Scheibe gelegt wird, ist wirklich um einiges besser als das, was man bei den meisten Metzgern bekommt. Die Betreiber empfehlen übrigens, beim Waygu-Leberkäse auf Senf zu verzichten – mit geht aber natürlich auch.

Fullblood Westerberger, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 bis 18 Uhr