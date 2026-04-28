Die einen waren jahrzehntelang in der Opposition, andere konnten in der Stadtregierung mitgestalten – und manche kennen beide Seiten. Jede und jeder hatte ein Herzensthema, alle einte die Leidenschaft für Kommunalpolitik . An diesem Mittwoch erleben diese vier Stadträte ihre letzte Vollversammlung.

Florian Roth Stephan Rumpf

Florian Roth

Die Aufgabe als Kulturreferent der Stadt München wäre Florian Roths „politischer Lebenstraum“ gewesen, erfüllt hat er sich nicht mehr. Obwohl der 58-Jährige vom Stadtrat schon gewählt war, verhinderte die Klage eines Mitbewerbers vor dem Verwaltungsgericht, dass Roth das Amt im vorigen Sommer antreten konnte: Formaljuristisch fehlte dem promovierten Politikwissenschaftler die Eignung für den Kulturbetrieb. Auch wenn er viele Jahre im Kulturausschuss tätig war, sich dort für die freie Szene engagierte und in den Aufsichtsräten von Gasteig, Volkstheater und Filmwochen saß.

Roth hat das ganze Theater unaufgeregt hingenommen, wie es meistens seine Art war; der Rückzug aus dem Stadtrat hatte jedenfalls nur wenig mit dieser Enttäuschung zu tun. Er kandidierte auch deshalb nicht mehr, weil sein Brotberuf als Bildungsberater bei der Stadt nach einer Gesetzesänderung nicht mehr vereinbar war mit dem Ehrenamt als Stadtrat und er sich halt für eins von beiden entscheiden musste. „Man muss nicht ewig auf dem Platz sitzen bleiben“, sagt Roth, „18 Jahre reichen dann auch mal.“

2008 war Roth erstmals in den Stadtrat gewählt worden, zuvor saß er von 2001 bis 2007 den Münchner Grünen vor. Auch die Stadtratsfraktion leitete er außergewöhnlich lange, zehn Jahre, von 2012 bis 2022. „Es ist gut, wenn man den Staffelstab weitergibt“, resümiert der Vater von zwei noch jungen Kindern nun. In diesem Fall bleibt der Staffelstab sogar innerhalb der Familie: Seine Ehefrau Gudrun Lux sitzt ja weiter für die Grünen im Stadtrat. moe

Gabriele Neff Stephan Rumpf

Gabriele Neff

Bei einem kann man sich bei Gabriele Neff (FDP) sicher sein: dass sie sich bis zum letzten Amtstag für das Oktoberfest eingesetzt hat. Die Liberale, Jahrgang 1957, war am Ende ihrer 24 Jahre im Münchner Stadtrat dienstältestes Mitglied im sogenannten interfraktionellen Arbeitskreis, der wichtige Themen der Wiesn möglichst ohne parteipolitisches Taktieren bespricht. Sie war und ist eine Oktoberfest-Expertin, wie sie die FDP jetzt wieder neu aufbauen muss.

Neff zog im Jahr 2002 erstmals in den Stadtrat ein und gehörte ihm seitdem ununterbrochen an. Als FDPlerin und Wirtschaftspolitikerin setzte sie auf möglichst große Freiheit und den Markt, hatte aber auch immer das soziale Zusammenleben der Menschen im Blick. Als Motto ihrer Arbeit gab sie einmal an: „Nach uns nicht die Sintflut, sondern unsere Kinder.“

Die Stadt München vertrat sie als Mitglied im Bayerischen und im Deutschen Städtetag. Doch sie dachte auch über die Republik hinaus. Mit großer Leidenschaft engagierte sie sich auf europäischer Ebene. Sie fungierte als Vorsitzende des Ausschusses für aktuelle Fragen im Kongress der Gemeinden und Regionen im Europarat. Mit Neff geht eine Stadträtin, die über die Fraktionen hinweg für ihre verbindende Art geschätzt war. Und das ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, da ihre Partei sehr konkret eine Regierungsbeteiligung in München in Sicht hat. heff

Brigitte Wolf Robert Haas

Brigitte Wolf

Beim traditionellen Ostermarsch des Münchner Friedensbündnisses Anfang April trat Brigitte Wolf noch einmal auf. Mit einem Blumenstrauß verabschiedeten die Organisatoren die langjährige Stadträtin der Linken, die auch immer wieder als Rednerin auf Friedensdemos aufgetreten war. „Das Recht des Stärkeren wird immer öfter zur Richtschnur politischen Handelns“, beklagte sie in ihrer Rede und kritisierte, dass in Deutschland die Rüstungskosten stiegen, während Geld für Soziales gekürzt werde.

Für ihre deutlichen Worte wurde Wolf im Stadtrat geschätzt, über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg. Sie war bekannt für ihre mitunter trockenen Kommentare und die beharrliche Forderung, die Gewerbesteuer zu erhöhen. Wolf galt als akribische Aktenkennerin, die genau wusste, was in der Fußnote auf Seite 67 stand. Mit großer Ernsthaftigkeit setzte sich die Planungsexpertin mit den städtischen Finanzen auseinander.

Bei der Kommunalwahl 2026 hat Wolf nicht mehr kandidiert. 24 Jahre saß sie im Stadtrat, fast ein Vierteljahrhundert. 1962 in Augsburg geboren und auch aufgewachsen, studierte sie in München Informatik und arbeitete als Software-Entwicklerin. 2013 und 2018 trat sie als Kandidatin zur Landtagswahl an, 2014 bewarb sie sich für die Linke um das Amt der Oberbürgermeisterin. Die Erfolgsaussichten: jedes Mal überschaubar. Im Stadtrat jedoch hat sie den Weg bereitet für eine Fraktion, die ihr Ergebnis im Vergleich zur vorherigen Amtsperiode verdoppelt hat. hob

Marian Offman Stephan Rumpf

Marian Offman

Dass er nach 17 Jahren als CSU-Stadtrat 2019 den Christsozialen den Rücken kehrte und zur SPD wechselte, hat am gesellschaftspolitischen Fokus Offmans nichts geändert: Als einziger jüdischer Stadtrat setzt er sich bevorzugt in vorderster Reihe ein gegen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, gegen Nazis und fürs demokratische Miteinander. Seit dem Hamas-Terror vom 7. Oktober 2023 und dem Gaza-Krieg gilt das Engagement des 78-Jährigen verstärkt dem schwer angeschlagenen Dialog mit den Muslimen in der Stadt. Nicht selten war Offman in diesen „schwierigen Zeiten“, wie er selbst sagt, einer der wenigen prominenten öffentlichen Fürsprecher von Münchnerinnen und Münchnern muslimischen Glaubens.

Manchen Wegbegleitenden gilt der selbständige Unternehmer in der Wohnungswirtschaft und Mitglied der Israelitischen Kultusgemeinde als unbequem. Auch dies eine Konstante von Offmans Wirken: Er wählt gern undogmatische, eigene Wege, sei es innerhalb der Partei oder in der jüdischen Gemeinschaft.

Als der Stadtrat 2021 erstmals die ehrenamtliche Funktion des Beauftragten für interreligiösen Dialog geschaffen hat, ging die Position wenig überraschend an den gebürtigen Münchner – der zu der Zeit gar nicht mehr im Stadtrat saß. Sein hinterer Listenplatz hatte nicht für ein Mandat gereicht. 2023 rückte er dann für Christian Müller nach, der ins Management der Münchner Wohnen wechselte.

Besonders stolz ist Offman, als Dialogbeauftragter zusammen mit den Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften der Stadt eine Münchner Charta erstellt zu haben, die sich zu gemeinsamen Werten und dem Grundgesetz bekennt sowie jede Form des Antisemitismus und der Islamfeindlichkeit ablehnt. Auch ohne Stadtratsmandat würde er den Job gerne weitermachen. ands