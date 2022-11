Von Franz Kotteder

Den Beruf des Barkeepers kann man schlecht im Home-Office ausüben, mobiles Arbeiten ist hingegen schon eher möglich. Aleksandar Vujin hat mehr oder weniger beides drauf. Zum einen hat er die meiste Zeit im vergangenen Jahr nicht in der Bar des Fünf-Sterne-Hotels Vier Jahreszeiten an der Maximilianstraße arbeiten können, weil diese im Lockdown war oder umgebaut wurde. Dafür konnte er sich ausführlich Gedanken machen über die neue Barkarte. Zum anderen aber hat er jetzt auch einen neuen Cocktailwagen, mit dem er von Tisch zu Tisch wandern und die gewünschten Cocktails direkt vor den Gästen, untermalt mit ein paar Geschichten, mixen kann. Mobile Arbeit also.

Das alles wäre vielleicht noch nicht so besonders, wäre da nicht die Neuausrichtung der Bar, die am Dienstagabend vorgestellt wurde. "Das hier ist wahrscheinlich die älteste Bar Münchens", sagt Holger Schroth, der General Manager des mehr als 165 Jahre alten Hotels, "ich will ja gar nicht damit anfangen, dass hier bereits Sean Connery oder Lady Di saßen ..." Die Stühle habe man im 19. Jahrhundert noch extra aus London kommen lassen, die hatten links alle keine Armlehne: "So konnten sich dort auch Offiziere, die links einen Degen trugen, niederlassen."

Im Laufe der Zeit habe man die Bar "etwas abgewohnt", und dann kamen auch noch neue Brandschutzauflagen der Stadt. Also ging's 2019 an die Generalsanierung, bei der man großen Wert auf die Tradition legte. Der Arbeitsbereich der Bar hinter dem Tresen ist nach wie vor tiefergelegt, man wolle ja den an den Tischen sitzenden Gästen "auf Augenhöhe begegnen", wie Schroth sagt. Viele edle Barmöbel wurden aufwendig renoviert, ebenso die Lampen aus den Fünfzigerjahren. Sieht man sich im Raum um, wird man das Gefühl nicht los: Hier will man den anderen Münchner Häusern in der Fünf-Sterne-Liga deutlich zeigen: Was Luxus ist, das wissen wir!

Das zeigt sich auch bei der Wahl des Barchefs. Der gebürtige Slowene Aleksandar Vujin war nach seiner Ausbildung zum Restaurantfachmann praktisch nur in ersten Häusern als Barkeeper unterwegs: im Adlon in Berlin, im Claridge's in London, auf Schloss Elmau. 2017 kam er nach München, ins Hotel Königshof, ins Excelsior, schließlich zum Sofitel Bayerpost. Seit einem Jahr ist er nun Bar-Manager im Vier Jahreszeiten und Chef des zehnköpfigen Bar-Teams. 20 meist selbst kreierte oder überraschend abgewandelte Cocktails listet die neue Karte auf, die nach den vier Jahreszeiten gegliedert ist (alle klassischen Cocktails gibt es selbstverständlich auch). So findet man dort einen "Truffle Negroni" mit weißer Trüffel oder auch den "King Maximilian II". Das ist eine Hommage an den bayerischen König Max II. Joseph, der den Bau des Hotels einst angeregt hatte.

Vujin, ein großer Fan von Single Malt Whisky, nennt sein Konzept bescheiden das einer klassischen "American Bar". Befragt nach seinem Lieblingsdrink, sagt er nach kurzer Überlegung: "Das ist der Boulevardier." Schon der Name passt zur Maximilianstraße; der Cocktail besteht im wesentlichen aus Whisky, süßem Wermut und Campari auf Eis. Auch hier wird also nicht gespart, was die Prozente angeht. Dummerweise hat die Bar kein Aspirin auf der Karte.