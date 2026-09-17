Wie schlimm es um die Viehhofbank steht, ist von außen nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Das denkmalgeschützte Gebäude in der Zenettistraße, ein roter, wuchtiger Klinkerbau, pfeift innen jedoch aus dem letzten Loch, nicht nur sprichwörtlich. Das Dach ist undicht, die Zwischendecken sind so marode, dass sie gerade noch ihr eigenes Gewicht tragen können. Fenster, Brandschutz, Elektrik, alles muss überholt werden. Mehr als 22 Millionen Euro würde die Sanierung die Stadt als Eigentümerin kosten, die sie derzeit aber nicht hat.

Nun soll es eine städtische Tochter richten – oder ein Investor, wenn sich denn einer findet. Das beschloss der Kommunalausschuss, der für städtische Immobilien zuständig ist, mit großer Mehrheit gegen die Stimmen der AfD. Die Viehhofbank gehört zu den prominenteren Gebäuden der Stadt, deren erbärmlicher Zustand umso mehr ins Auge fällt, weil in unmittelbarer Nachbarschaft das neu errichtete Volkstheater glänzt.

Das Volkstheater im Schlachthofviertel bei der Eröffnung 2021. Foto: Stephan Rumpf

In den vergangenen Jahren war das auch Viehmarktbank genannte Gebäude vor allem präsent, weil das unter anderem von Gerhard Polt geförderte Forum Humor einziehen sollte, eine Heimat für Cartoonisten und Karikaturisten. Das scheiterte letztlich, weil Stadt und Humoristen nicht zusammenkamen, was auch an den hohen Sanierungskosten und der Frage lag, wer diese bezahlen soll.

Zwischenzeitlich erwog die Stadtregierung dort die Einrichtung eines Hospizes, wofür das Gebäude aber wohl grundsätzlich nicht geeignet war. Momentan ist noch ein Architekturbüro im Erdgeschoss angesiedelt, der Rest steht teilweise seit zwei oder drei Jahrzehnten leer.

Komplett verfallen lassen oder gar abreißen darf und will die Stadt die denkmalgeschützte Viehhofbank nicht. Weil sie sich selbst die Sanierung aber nicht leisten kann und weiteres Warten die Kosten nur in die Höhe treiben würde, soll nun die Münchner Raumentwicklungsgesellschaft (MRG), eine hundertprozentige städtische Tochter, einspringen. Diese hat zum Beispiel schon ehemalige Bettenhäuser des Klinikums Schwabing in Wohnungen umgewandelt und soll auch die milliardenschwere Sanierung des Kulturzentrums Gasteig stemmen.

Die MRG hat sich die Viehhofbank bereits angeschaut. Sie schätzt die Sanierungskosten auf 22,63 Millionen Euro und würde die Umbauten bis 2033 fertigstellen wollen. Das Kommunalreferat empfiehlt diese Lösung auch im Vergleich zu einer kleineren Sanierung und einer weiterhin extrem beschränkten Nutzung. Für knapp eine Million Euro soll die städtische Tochter den Umbau erst einmal vorbereiten. Der Kommunalausschuss will vor der Ausführung im Frühjahr 2028 prüfen, ob nicht doch ein Investor zur Übernahme bereit wäre.

Dabei könnte es sich wohl nur um eine Stiftung für Denkmalschutz oder eine ähnliche Organisation handeln. Die Chancen am freien Markt hält das Kommunalreferat angesichts der hohen Sanierungskosten für aussichtslos.

Errichtet wurde die Viehhofbank 1913 bis 1914 nach Plänen von Adolf Schwiening und Richard Schachner. Bis in die 1990er-Jahre wurden Geschäfte auf dem Viehmarkt darüber abgewickelt. Der Pachtvertrag mit dem noch aktiven Schlachthof läuft 2040 aus. Auf dem Areal könnte ein großes, neues Stadtviertel entstehen. Die ehemalige Viehhofbank könnte dafür laut Kommunalreferat nach einer Sanierung eine Anlaufstelle für Bürger werden und darüber hinaus Räume für Kultur und Kreativwirtschaft anbieten.