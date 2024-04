Mit "Dungeons of Dreadrock" hat Christoph Minnameier 2023 den Deutschen Computerspielpreis gewonnen. Nun sitzt der Münchner an der Fortsetzung und bringt ein Kinderbuch heraus - um den Nachwuchs kümmert er sich auch an der Hochschule.

Von Jürgen Moises

Es geht immer tiefer hinein, in das Höhlensystem von Dreadrock. Von Verlies zu Verlies gilt es, sich vorzukämpfen, Rätsel zu lösen und die Konfrontation mit Spinnen, Zombies oder Drachen zu überstehen. Mit dem Ziel, den eigenen Bruder aus den Fängen des Totenkönigs zu befreien. Man selbst schlüpft in die Rolle der Schwester, die den Bruder bis zum Eingang in den Berg begleitet hat. Weil dieser nicht mehr zurückkommt, ist jetzt das eigene Geschick gefragt. Was es außerdem braucht, ist ein Android- oder iOS-Handy, einen Windows-PC oder eine Nintendo Switch. Denn für diese ist "Dungeons of Dreadrock" erhältlich, das 2023 das "Google Play Indie Games Festival", den ersten Preis des "Indie-Clash-Wettbewerbs" und den Deutschen Computerspielpreis als "Bestes Mobiles Spiel" gewonnen hat.