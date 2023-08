Von Jürgen Moises

"Wir machen eigentlich immer viel zu große Spiele". Das hatte Johannes Roth von Mimimi Games vor drei Jahren im Gespräch mit der SZ erzählt. Mit der Folge, dass das Münchner Studio bereits 2016 nach "Shadow Tactics: Blades of the Shogun" so gut wie pleite war. Dann ging es aber weiter. Mit "Desperados III" und dem kürzlich erschienenen "Shadow Gambit: The Cursed Crew" machten Mimimi zwei weitere große Spiele.