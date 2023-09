Vor Gericht in München

Alles im Blick: Eine Überwachungskamera in der U-Bahn-Station Münchner Freiheit in München.

Von Susi Wimmer

In dem gläsernen Aufzug spiegeln sich die Lichter des einfahrenden Zugs. Schwarze Kachel, weiße Kachel, schwarze Kachel, weiße Kachel - der schachbrett-artige Boden am Unterföhringer S-Bahnhof brennt sich beim Betrachter ins Gedächtnis ein. Darauf stehend ein Mann, der mit einer Pistole auf eine Polizistin zielt. Er drückt ab, die Frau sackt zusammen. Immer und immer wieder hebt der Mann die Waffe, immer und immer wieder kippt die Polizistin um, von einem Schuss in den Kopf getroffen. "Es gibt Bilder, die bleiben einem ewig im Gedächtnis", sagt Rechtsanwalt Andreas von Máriássy. Gefühlt habe er das Video der Tat vom Juni 2017 "hundertmal" gesehen. Die Bilder waren wichtige Beweismittel im Gerichtsverfahren gegen den Schützen. "Grauenvoll, eindringlich, aber auch aufklärend", sagt der Anwalt.