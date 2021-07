Der Münchner Via-Nova-Chor vergibt erneut Kompositionsaufträge für in Bayern lebende Komponisten.

Der Via-Nova-Chor hat erneut einen Kompositionspreis ausgeschrieben. Schon im vergangenen Jahr hatte der Münchner Laienchor, der hauptsächlich neue und zeitgenössische Musik aufführt, einen solchen Preis als Reaktion auf die Corona-Beschränkungen ins Leben gerufen. Diesmal sollen bis zu vier mit je 800 Euro honorierte Kompositionsaufträge an in Bayern lebende Komponistinnen und Komponisten vergeben werden. Als Textgrundlage dienen je zwei Gedichte von Maria Janitschek und Max Dauthendey. Bewerbungen bis zum 12. Juli an komponistenpreis@via-nova-chor.de. Weitere Infos gibt es unter via-nova-chor.de.