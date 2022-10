Von Daniel Thoma

"Das HP8, das funktioniert einfach!" So beschreibt Kulturreferent Anton Biebl den Interimsstandort der Münchner Volkshochschule. Am Freitag feierte die VHS ihre Eröffnung im neuen Quartier in der Hans-Preißinger-Straße 8, nachdem der Umzug bereits vor einigen Wochen vollzogen wurde. Der Festakt war zugleich der Auftakt für das Eröffnungswochenende, an dem 150 kostenlose Kurse und Vorstellungen angeboten werden.

Neben Biebl war auch Bürgermeisterin und VHS-Aufsichtsratsvorsitzende Verena Dietl (SPD) eingeladen. Sie vertrat den an Corona erkrankten Oberbürgermeister Dieter Reiter. Eigentlich hätte die Volkshochschule bereits im März in den Interims-Gasteig in Sendling einziehen sollen. Lieferschwierigkeiten führten dann aber zu der Verzögerung.

Die Bedeutung der neuen Räume sei enorm, sagt Dietl. "Wir wollen, dass die Volkshochschule nah an den Menschen ist. Dafür braucht sie viele Standorte, aber eben auch eine Zentrale." Diese habe die VHS nun wieder, nachdem sie den alten Gasteig verlassen musste. "Der Abschiedsschmerz vom alten Gasteig wird durch dieses spannende Interimsquartier gemildert."

Martin Ecker von der VHS bedankte sich bei allen, die den Umzug gestemmt hätten. Das Motto des Eröffnungswochenendes "Spring rein!" empfinde er als sehr zeitgemäß. "Wir erleben im Moment Zeiten großer Unsicherheit", so Ecker. "Unser Motto ist ein Aufruf zum Mut."

In ein paar Jahren soll die VHS wieder umziehen, dann nämlich, wenn die Sanierungsarbeiten im "alten" Gasteig in Haidhausen abgeschlossen sind. Auf diesen könne man sich jetzt schon freuen, meint Bürgermeisterin Dietl. Im Gegensatz zum originalen Gasteig seien bei der Konzeption der neuen Räume auch Bildungsexperten involviert gewesen. Die sanierten Räumlichkeiten sollen dann noch besser an das Angebot und die Bedürfnisse der Volkshochschule angepasst sein.