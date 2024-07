Ein Vater unterschreibt beim Studienbeginn der Tochter in deren Namen einen Mietvertrag. Jahre später verlangt die Stadt rückwirkend die Zahlung einer Zweitwohnsteuer. Zu Recht? Das muss nun der Richter entscheiden.

Von Katharina Haase

Studierende haben es nicht leicht in München. Der ohnehin angespannte Wohnungsmarkt ist noch erbarmungsloser mit jenen, die wenig eigens verdientes Geld vorweisen. Gut, wenn man solvente Eltern hat, die im Falle eines Falles aushelfen können und das auch vertraglich zusichern. Schwierig aber, wenn der Name der Studierenden im Mietvertrag später so gar nicht auftaucht.