Der Ratsentscheid zur Olympiabewerbung am 26. Oktober kann nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts München durchgeführt werden wie geplant. Die Richter lehnten den Antrag eines Bürgers ab, die einseitige Werbung der Stadt für die Bewerbung um Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 zu untersagen. Das Beilegen einer Broschüre mit ausschließlich positiven Argumenten zu den Wahlunterlagen ist demnach rechtlich nicht zu beanstanden. Die Gegner der Bewerbung scheiterten zudem mit dem Versuch, durch Intervention beim Kreisverwaltungsreferat (KVR) die Plakatkampagne der Befürworter zu stoppen.

Bei einem vom Stadtrat initiierten Entscheid gebe es nach der bayerischen Gemeindeordnung kein Paritätsgebot, erklärte das Verwaltungsgericht auf Anfrage. Anders als bei einem Bürgerentscheid, bei dem eine Gruppe gegen den Willen des Stadtrats einen Beschluss durchsetzen will und somit zwei konkurrierende Gruppen um Zustimmung werben, geht es bei einem Ratsentscheid darum, dass Bürgerinnen und Bürger einen Beschluss des Stadtrats bestätigen sollen. So sehen es die Juristen der Stadt, nun auch in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsgericht.

Der Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen das einseitige Werben der Stadt sei am 29. September eingegangen, erklärte ein Sprecher des Gerichts. Zwei Tage später sei der Eilbeschluss ergangen. Der Antrag des in München wohnenden Bürgers habe schon rein prozessual abgelehnt werden müssen. Eine einstweilige Verfügung gegen das Versenden des Flyers sei schlicht nicht möglich, weil die Unterlagen bereits verschickt worden seien.

Auch in einem zweiten Punkt scheiterte der Bewerbungs-Gegner. Er wollte der Stadt verbieten lassen, auf der Internetseite www.olympiabewerbung-muenchen.com ausschließlich Werbung für Sommerspiele zu verbreiten. Dagegen gebe es keine rechtliche Handhabe für Bürger, erklärte das Gericht.

Gegen die Kampagne der Stadt und der Olympiabefürworter gingen Kritiker der Spiele auch noch auf einer weiteren Ebene vor. Die Münchner ÖDP behauptete in einer Mitteilung, dass deren Plakate gegen rechtliche Vorgaben verstießen. Denn hinter dieser Kampagne vermutet die ÖDP zumindest in Teilen das Pro-Olympia-Bündnis in München. Dieses sei aber nicht der Stadtrat, keine Partei und keine Wählergruppe. Folglich dürfe es auch bei einem politischen Entscheid nicht plakatieren. Die ÖDP kündigte eine Anzeige beim zuständigen Kreisverwaltungsreferat an.

Es besteht ein „herausragendes öffentliches Interesse“

Doch auch hier scheiterte die ÖDP, die bei der Bewerbung um Sommerspiele das Bündnis der Gegner mit anführt. Denn das KVR erklärt sich selbst für nicht zuständig. „Grundsätzlich sieht die Plakatierungsverordnung eine Ausnahme für Plakatierungen anlässlich besonderer Ereignisse vor“, erklärte eine Sprecherin. Dann würden die städtischen Referate in eigener Verantwortung entscheiden. Es gebe keine Genehmigung und keine Zuständigkeit bei Beschwerden im KVR.

Der Ratsentscheid läuft verwaltungsintern unter dem Level „besonderes Ereignis“. Es besteht ein „herausragendes öffentliches Interesse“. Also genehmigt das ausführende Referat für Bildung und Sport (RBS) mit der Ausnahmeregelung die Größe und Platzierung der Plakate selbst. Die Werbung auf den Ständern, wie sie Parteien üblicherweise im Wahlkampf nutzten, sei rechtlich einwandfrei, heißt es.

Die etwa 45 riesigen Pro-Olympia-Plakate auf Verkehrsinseln oder Plätzen würden wiederum einem anderen Genehmigungsverfahren unterliegen. Im Umlauf nähmen Verwaltungsstellen oder auch Bezirksausschüsse Stellung. Würden Standards und Richtlinien eingehalten, könnten die Großplakate aufgestellt werden, sagte der RBS-Sprecher. Das sei der Fall.