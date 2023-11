Die Stadt hatte ihn mehrfach aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen. Die sind allerdings nutzlos, teuer oder scheitern am Einverständnis des Hauseigentümers in der Rumfordstraße.

Von Andreas Salch

Kochen ohne Geruch? Geht nicht. In manchen Fällen, so Experten, würden nicht einmal Filteranlagen helfen, um die Dünste aus einer Küche völlig abzusaugen. Heikel wird es für den Inhaber eines Lokals jedoch, wenn Nachbarn wegen der Gerüche von Fisch, Fett und Knoblauch, die aus seiner Küche wabern, die Nase rümpfen - so wie in einem Wohnhaus in der Rumfordstraße. Im Erdgeschoss befindet sich das Lokal "manu. Weinbar & Restaurant". Dessen Geschäftsführer hat inzwischen zwei Auflagenbescheide von der Stadt erhalten, weil sich die Bewohner des Hauses über die Dünste aus seiner Küche beschwerten. Jetzt hat er gegen die Auflagen vor dem Verwaltungsgericht geklagt.