Veraltete Strukturen, unklare Zuständigkeiten und zu viele Stellen: Die Verwaltung will das Personalwesen für ihre Mitarbeiter reformieren und dabei 300 Arbeitsplätze streichen. Die Politik steht hinter dem Prozess - doch in den Referaten gibt es Widerstand.

Von Anna Hoben

Wenn eine Mitarbeiterin Teilzeit oder ein Sabbatical beantragen will, wendet sie sich an die Geschäftsleitung des Referats, in dem sie arbeitet. Will ein Beschäftigter hingegen Elternzeit beantragen, muss er seinen Antrag an das Personal- und Organisationsreferat (POR) richten. Das ist nur ein Beispiel für Doppelstrukturen, die das Personalwesen bei der Stadt prägen und oft dazu führen, dass Prozesse sich lange hinziehen. Nun soll der Bereich massiv umgebaut werden. Das sieht der Entwurf einer Vorlage von Personal- und Organisationsreferent Alexander Dietrich vor, über die der Stadtrat im Oktober abstimmen soll. Demnach sollen bis Ende 2025 in der Personal- und Organisationsarbeit 300 von 1350 Stellen wegfallen. Die Stadt könnte damit pro Jahr 20,6 Millionen Euro einsparen.

Die Aufgaben im Personal- und Organisationswesen der Stadt verteilen sich auf viele Bereiche. Sie sind teils im POR angesiedelt und teils in den Fachreferaten. Die geplante Neuorganisation ist Teil des umfassenden Transformationsprogramms NeoHR, den der Stadtrat 2019 beschlossen hat und mit dem die Stadt ihr Personalwesen digitalisieren und modernisieren will. Und sie basiert auf zwei Anträgen der grün-roten Rathauskoalition vom vergangenen November. Oftmals wirkten an Aufgaben viele Beteiligte mit, hieß es da etwa. Dadurch komme es zu Doppelstrukturen, langatmigen Abstimmungsprozessen und unklaren Zuständigkeiten. Fazit: Die Strukturen seien "nicht mehr zeitgemäß".

Bereits zuvor hatte die Stadt die Unternehmensberatung Roland Berger mit einer umfassenden Analyse beauftragt, deren Ergebnisse nun vorliegen. Demnach beträgt die Betreuungsquote in der Personalverwaltung 1:49 - das heißt, dass eine Personalerin für 49 Beschäftigte zuständig ist. Der Durchschnitt im öffentlichen Sektor liegt laut der Untersuchung bei 1:64. München ist also deutlich besser ausgestattet als andere Kommunen. Trotzdem sind Führungskräfte und Beschäftigte mit der Personalarbeit nur teilweise zufrieden oder gar eher unzufrieden, wie die externe Analyse ergeben hat. Beklagt wird demnach vor allem, dass Prozesse lange dauerten, komplex und intransparent seien. Ein Positivbeispiel ist die Entgeltabrechnung. Dort sind kaum Doppelstrukturen vorhanden, zugleich zeigen sich die Beschäftigten mit dem Bereich sehr zufrieden.

In den kommenden Jahren will der Personalreferent die Betreuungsquote nun auf 1:64 reduzieren. In dem Antrag der Rathauskoalition war sogar von einem anzustrebenden Schlüssel von 1:74 die Rede gewesen. In der freien Wirtschaft betrage der Schlüssel 1:81, führt Dietrich aus. In Unternehmen, die wegen Corona ähnlich wie die Stadt in einer schwierigen finanziellen Situation steckten, werde gar eine Quote von 1:115 angestrebt. Dass die Unterschiede so eklatant ausfallen, zeige, "dass etwas im System nicht stimmt", folgert der Referent. "Es besteht ein dringender Reformbedarf." Über Jahre hat die Stadt Personal aufgebaut. 6000 Stellen sind in der vergangenen Amtsperiode hinzugekommen. Wenn in einer Behörde neue Stellen geschaffen wurden, führte das auch dazu, dass die Personalbetreuung und Personalabrechnung aufgestockt wurden. "Diese Spirale müssen wir jetzt verlassen", sagt Dietrich.

Die Reduzierung des Personals soll im Zuge der Fluktuation erfolgen. Betriebsbedingte Kündigung sind ausgeschlossen, wie der Referent betont. Er rechnet mit einer politischen Mehrheit im Stadtrat für sein Vorhaben. Schließlich werden die Pläne gestützt von den Anträgen der grün-roten Rathauskoalition. Auch die CSU als größte Oppositionsfraktion im Stadtrat unterstützt die Ziele des Programms NeoHR. In seinem eigenen Referat will Dietrich bereits im Oktober mit der Umstrukturierung beginnen; dafür braucht es keinen Stadtratsbeschluss. Ein neues Organisationsmodell des POR sei die Grundvoraussetzung dafür, dass die Reform funktioniere, heißt es im Entwurf der Vorlage. Aus ihr geht auch hervor, dass seit der Gründung des Referats im Jahr 1919 dessen Organisation im Wesentlichen unverändert geblieben sei - das werde "den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht". Laut der externen Analyse sind Führungskräfte und Beschäftigte mit der Personalarbeit im POR weniger zufrieden als mit der in ihren eigenen Referaten.

Die anderen Referate muss der Personalreferent nun in einem Beteiligungsprozess von seinen Plänen überzeugen. Er spricht von einem "schmerzhaften Prozess", der in der Stadtverwaltung auch auf Widerstand stoße. Offenbar ist der Kampf um die Ressourcen in der Stadtverwaltung voll ausgebrochen, manche Referate fürchten um ihre Zuständigkeiten. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass sich die komplette Stadtverwaltung wegen der pandemiebedingten Haushaltskrise in einem massiven Sparprozess befindet. Etwa 1000 Stellen in der Verwaltung können in diesem Jahr nicht nachbesetzt werden. Im kommenden Jahr könnten es zusätzlich noch einmal 1200 Stellen sein. Zwischen diesen und den 300 Stellen, die Dietrich nun im Personalwesen abbauen will, könnte es Überschneidungen geben.

Mit dem Programm NeoHR hat sich die Stadt hohe Ziele gesteckt. Sie will die "modernste und attraktivste Arbeitgeberin im kommunalen Sektor" werden. Dass in der konkreten Ausgestaltung gern einmal die Rede ist von "agileren Formen der Zusammenarbeit", von "besserer Kundenzufriedenheit" und "Heben von Effizienzen", klingt nicht von ungefähr nach moderner Managersprache. Das Personal- und Organisationswesen der Stadt, der größten Arbeitgeberin in München, soll sich mit NeoHR dem eines modernen Unternehmens annähern. Grundlage dafür ist die Digitalisierung, bei der die Stadt lange weit zurücklag. Nach und nach wird in den Behörden nun die digitale Arbeitszeiterfassung eingeführt. Bis 2023/24 sollen auch die Personalakten digitalisiert sein.