München inszeniert sich gern als Stadt mit hoher Lebensqualität und starker Wirtschaft: Alpenblick und Oktoberfest, Automobil und Hightech-Standort. Doch im Schatten der geopolitischen Verwerfungen entsteht gerade etwas Neues, das weniger mit Biergärten und BMW zu tun hat als mit Drohnenschwärmen, Aufklärungssatelliten, Quantenchips und resilienten Stromnetzen. München wird zu einem Zentrum für Verteidigungstechnologie, das europaweit Maßstäbe setzt. Start-ups, Universitäten, Investoren und internationale Netzwerke arbeiten daran, technologische Souveränität neu zu definieren – und sie tun das mit bemerkenswerter Geschwindigkeit.