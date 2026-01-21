War Samson K. ein fürsorglicher Vater, der innerlich daran zerbrochen ist, dass seine Frau sich von ihm trennen wollte und er die gemeinsamen Kinder kaum mehr sehen konnte? Oder ist der 34-Jährige ein brutaler Tyrann, der seiner Frau drohte, sie schlug und ihr seinen Willen aufzwang – und zuletzt sogar versucht haben soll, sie „heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen“ zu töten? Von Letzterem ist zumindest die Staatsanwaltschaft am Landgericht München I in ihrer Anklage gegen Samson K. überzeugt. Sie hat den 34-jährigen Kundenberater wegen versuchten Mordes an seiner Frau Altea (Name geändert) vor einem Schwurgericht am Landgericht München I angeklagt.
Prozess in MünchenVater soll versucht haben, seine Frau zu ermorden
Lesezeit: 3 Min.
Eine Frau trennt sich von ihrem Mann. Unmittelbar vor dem Scheidungstermin sticht er mit einem kurz zuvor gekauften Küchenmesser auf sie ein. Aussetzer oder kaltblütig geplante Tat?
Von Andreas Salch
Prozess um Zwei-Jahres-Vertrag im Fitnessstudio:Ärger im Hantelparadies
Ein Freund nimmt einen 17-Jährigen mit zu einem Testtraining ins Fitnessstudio – am Ende soll der für einen Zwei-Jahres-Vertrag bezahlen. Über ein Angebot, das letztendlich vor Gericht landet.
Lesen Sie mehr zum Thema