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Polizei in MünchenNach 13 Jahren: Tatverdächtiger nach Messerangriff gefasst

Gegen den Verdächtigen war ein nationaler und ein europäischer Haftbefehl erlassen worden (Symbolfoto).
Gegen den Verdächtigen war ein nationaler und ein europäischer Haftbefehl erlassen worden (Symbolfoto). Foto: Carsten Rehder/dpa

Der heute 40-Jährige soll bei einem Streit auf einen Mann eingestochen haben und danach ins Ausland geflüchtet sein.

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13 Jahre nach einer Messerattacke in München ist ein mutmaßlicher Täter festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert worden. Der heute 40-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann soll im Mai 2013 bei einem Streit in der Leberblümchenstraße in Feldmoching-Hasenbergl auf einen damals 40-Jährigen eingestochen haben. Das Opfer sei mit Verletzungen ins Krankenhaus gekommen, der Tatverdächtige anschließend ins Ausland geflüchtet. Gegen ihn war ein nationaler und ein europäischer Haftbefehl erlassen worden.

Erst im März dieses Jahres sei der inzwischen 40-Jährige an einem Grenzübergang in Bosnien und Herzegowina gefasst worden. Mitte August wurde er auf dem Luftweg nach Deutschland überstellt. Die Ermittlungen dauern an.

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