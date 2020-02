Ein 20-jähriger Münchner hat am späten Montagabend in der Nähe einer Tankstelle am Südpark eine Joggerin sexuell bedrängt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, griff der Mann die 29-Jährige gegen 23 Uhr unvermittelt an, drückte sie zu Boden und drohte, sie zu vergewaltigen.

Drei Bekannte des Mannes wurden auf den Übergriff aufmerksam und schritten ein. Als die 29-Jährige die Polizei rufen wollte, schlug der Angreifer ihr das Handy aus der Hand. Angestellte der Tankstelle verständigten den Notruf, der Tatverdächtige wurde festgenommen.