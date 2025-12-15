Zum Hauptinhalt springen

NeuaubingMann will Prostituierte vergewaltigen und beraubt sie

Ein Mann wollte eine Prostituierte in einem Hotel zum Geschlechtsverkehr ohne Kondom zwingen.
Ein Mann wollte eine Prostituierte in einem Hotel zum Geschlechtsverkehr ohne Kondom zwingen. (Foto: Marijan Murat/dpa)

Ein 58-Jähriger bestellt eine Frau über ein Internetportal in sein Hotel. Dort verlangt er von ihr Geschlechtsverkehr ohne Kondom.

Wegen einer versuchten Vergewaltigung und schwerem Raub hat die Polizei einen 58-jährigen Mann in einem Hotel in Neuaubing festgenommen. Der Mann, wohnhaft in Baden-Württemberg, hatte am Sonntag gegen 2.30 Uhr über ein Internetportal eine Prostituierte ins Hotel bestellt. Die 22-Jährige brachte zu ihrer eigenen Sicherung eine 31-jährige Kollegin mit.

Der Mann weigerte sich, ein Kondom zu benutzen, darüber gerieten die drei in Streit. Schließlich bedrohte er die 31-Jährige mit einem Taschenmesser und verlangte wiederholt Geschlechtsverkehr ohne Kondom. Als die 31-Jährige sich aus seinem Griff befreien konnte, versuchten die beiden Frauen über die Terrassentür zu flüchten. Dabei entriss der Mann der Jüngeren die Handtasche und entnahm einen dreistelligen Bargeldbetrag. Dann flüchtete er selbst.

Die Frauen verständigten den Polizeinotruf, drei Streifen fanden den Mann und nahmen ihn fest. Er wird wegen versuchter Vergewaltigung und schwerem Raub angezeigt.

© SZ/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Organisierte Kriminalität
:Rezeptfälscher-Mafia kassiert Millionen ab – auf Kosten der Versicherten

Die Betrüger haben es auf Abnehmspritzen und Krebsmedikamente abgesehen, die bis zu 6000 Euro pro Packung kosten und für Patienten knapp werden. Einige Abholer sind minderjährig, das Ausmaß der Fälschungen ist gewaltig. Viele Arzneimittel landen in Russland.

SZ PlusVon Martin Bernstein und Joachim Mölter

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite