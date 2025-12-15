Wegen einer versuchten Vergewaltigung und schwerem Raub hat die Polizei einen 58-jährigen Mann in einem Hotel in Neuaubing festgenommen. Der Mann, wohnhaft in Baden-Württemberg, hatte am Sonntag gegen 2.30 Uhr über ein Internetportal eine Prostituierte ins Hotel bestellt. Die 22-Jährige brachte zu ihrer eigenen Sicherung eine 31-jährige Kollegin mit.

Der Mann weigerte sich, ein Kondom zu benutzen, darüber gerieten die drei in Streit. Schließlich bedrohte er die 31-Jährige mit einem Taschenmesser und verlangte wiederholt Geschlechtsverkehr ohne Kondom. Als die 31-Jährige sich aus seinem Griff befreien konnte, versuchten die beiden Frauen über die Terrassentür zu flüchten. Dabei entriss der Mann der Jüngeren die Handtasche und entnahm einen dreistelligen Bargeldbetrag. Dann flüchtete er selbst.

Die Frauen verständigten den Polizeinotruf, drei Streifen fanden den Mann und nahmen ihn fest. Er wird wegen versuchter Vergewaltigung und schwerem Raub angezeigt.