Am U-Bahnhof Kreillerstraße hat am Donnerstagabend ein 20-Jähriger einen 56 Jahre alten Mann niedergeschlagen und dabei so schwer am Kopf verletzt, dass die Polizei nun wegen versuchter Tötung ermittelt. Der Tat vorausgegangen war ein verbaler Streit zwischen den Männern in der U-Bahn Richtung Messestadt. Nachdem beide gegen 23.30 Uhr ausgestiegen waren, schlug der Jüngere unvermittelt auf den Älteren ein, bis dieser stark blutend zu Boden ging, und flüchtete dann. Ein Zeuge alarmierte Polizei und Rettungsdienst.

Bei der Fahndung nach dem Täter wurden mehr als 15 Streifenwagen und ein Hubschrauber eingesetzt. Dabei entdeckten Beamte den Flüchtigen rund drei Stunden später etwa einen Kilometer vom Tatort entfernt und nahmen ihn fest. Der wegen kleinkrimineller Delikte bereits polizeibekannte 20-Jährige wird wegen der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt.