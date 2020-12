Dass man an diesen trüben Tagen das Sonnenlicht sucht - und sei es künstliches - ist nachvollziehbar. Als triftigen Grund, die eigene Wohnung nach Beginn der Sperrstunde zu verlassen, lässt die Polizei einen Besuch auf der Sonnenbank trotzdem nicht durchgehen. Als eine Streife am Dienstag gegen 22.30 Uhr in einem Sonnenstudio in der Kistlerhofstraße in Obersendling Licht brennen sah, schauten die Beamten nach und trafen auch sieben Frauen und Männer im Alter zwischen 21 und 40 Jahren an. Dem Augenschein nach habe in dem Studio "normaler Geschäftsbetrieb" geherrscht, hieß es im Polizeibericht am Mittwoch. Alle Anwesenden wurden wegen Verstoßes gegen die Infektionsschutzregeln angezeigt und nach Hause geschickt. Insgesamt habe man in der Zeit von Dienstagfrüh bis Mittwochfrüh mehr als 1500 Kontrollen im Zusammenhang mit den Regeln zum Infektionsschutz durchgeführt, teilte die Polizei mit. Dabei wurden 140 Verstöße angezeigt. Ein Dutzend davon betraf die Ausgangssperre.