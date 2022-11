Zuletzt gesehen wurde Vanessa Huber am Samstag, 5. November, beim Einkaufen in einem Geschäft in Unterhaching.

Die Polizei fahndet öffentlich nach einer vor eineinhalb Wochen als vermisst gemeldeten Frau aus Unterhaching. Vanessa Huber, 39 Jahre alt, wurde zuletzt am Samstag, 5. November, um 16.40 Uhr beim Einkaufen in einem Geschäft in Unterhaching gesehen. Seitdem ist sie spurlos verschwunden. Die Polizei hält ein Gewaltdelikt für möglich.

So gebe es keine Anhaltspunkte, dass die von Beruf Angestellte ihr soziales Umfeld habe verlassen wollen oder sich mit Gedanken an Suizid getragen habe, sagte ein Polizeisprecher. Auch seien sämtliche Überprüfungen auf einen möglichen Aufenthaltsort bislang ergebnislos verlaufen. Vermisst gemeldet habe sie ihr Ehemann am Montag, 7. November.

Vanessa Huber hat blonde, längere Haare und ist schlank. Welche Kleidung sie an jenem Tag trug, ist nicht bekannt. Die Polizei fragt, wer sie seit jenem Samstag nach 16.40 Uhr gesehen hat oder wer Angaben zu ihren Lebensumständen machen kann. Sie bittet auch Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vermisstenfall gemacht haben, sich unter Telefon 089/29100 zu melden.