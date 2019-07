22. Juli 2019, 12:41 Uhr Ramersdorf Vermisste Frauen: Polizei geht von Mord aus

Die Ermittler verdächtigen einen 44-Jährigen, seine Ehefrau und seine Stieftochter umgebracht zu haben. Der Mann sitzt in Haft, von den Opfern fehlt weiter jede Spur.

Von Julian Hans

Im Fall der Vermissten Maria Gertsuski und ihrer Tochter Tatiana verdächtigt die Polizei den 44-jährigen Deutschrussen Roman H., die beiden getötet zu haben. "Wir gehen aktuell davon aus, dass Mutter und Tochter tot sind", sagte Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins am Montag. Dem Tatverdächtigen werde am Montag formal der Haftbefehl eröffnet, er laute auf Totschlag in Tatmehrheit mit Mord. Die Polizei hatte ihn bereits am Sonntagabend festgenommen. Der Angestellte eines Logistikunternehmens stammt aus Sankt Petersburg, lebt aber schon lange in Deutschland, wie die Polizei mitteilte. Er war seit einem Jahr mit Maria Gertsuski verheiratet, die sich vor einigen Jahren vom leiblichen Vater ihrer Tochter Tatiana getrennt hatte.

Trotz intensiver Ermittlungen über das Wochenende hat die Polizei nach eigenen Angaben derzeit weder Informationen darüber, wo sich die Frauen lebendig oder ihre Leichen befinden könnten. Sie wurden seit Freitag der vorvergangenen Woche nicht mehr gesehen. Der Tatverdächtige H. hatte sie am Montag als vermisst gemeldet und erklärt, sie seien am Samstagmittag von ihrer Wohung an der Ottobrunner Straße aufgebrochen, um im Neuperlacher Einkaufszentrum Pep einzukaufen.

In seinen Aussagen im Rahmen der Vermisstenmeldung gebe es aber erhebliche Lücken und Widersprüche, erklärte der Polizeisprecher. Unter anderem deshalb war der Fall am Freitag der Mordkommission übergeben worden, die seitdem mit der 20-köpfigen Einsatzgruppe "Duo" an dem Fall arbeitet. Dazu wurden unter anderem die Aufzeichnungen von Videokameras aus dem öffentlichen Nahverkehr und aus der gesamten Umgebung ausgewertet.

Die Polizei veröffentliche am Montag Bilder des Tatverdächtigen und der Autos der Familie, eines roten Hyundai i30 mit Kennzeichen M-TG-1720 und eines dunkelgrauen VW Tiguan mit Kennzeichen A-Q-9717. Die Beamten bitten Zeugen, denen der Tatverdächtige oder diese Fahrzeuge in der Zeit zwischen Freitag, 12. Juli, und Montag, 15. Juli, aufgefallen sind, sich an das Polizeipräsidium zu wenden. "Ob Busfahrer, Taxifahrer oder Spaziergänger - jede Wahrnehmung kann von Bedeutung sein, auch wenn jemand nur aus dem Augenwinkel etwas gesehen hat", sagte Polizeisprecher da Gloria Martins.