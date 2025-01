Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Auto sind in Obersendling drei Menschen verletzt worden. Der Bus der Linie 51 sei am frühen Sonntagabend auf der Boschetsrieder Straße stadtauswärts geradeaus über die Kreuzung mit der Höglwörther Straße gefahren, teilte die Polizei mit. In dem Moment sei eine entgegenkommende 52-jährige Autofahrerin nach links abgebogen. Dabei seien beide Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürften die Ampeln für beide Beteiligte grün gezeigt haben.