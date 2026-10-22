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Bayerischer Fernsehpreis „Blauer Panther“„Ich habe die Hoffnung, dass mehr Menschen lieben als hassen wollen“

Lesezeit: 3 Min.

Johannes Hegemann wird für seine Rolle als Dragqueen in „Olivia“ als bester Schauspieler ausgezeichnet und hält eine flammende Rede gegen Rechtsextremismus.
Johannes Hegemann wird für seine Rolle als Dragqueen in „Olivia“ als bester Schauspieler ausgezeichnet und hält eine flammende Rede gegen Rechtsextremismus.
Foto: Johannes Simon / Medien Bayern

Zwei Stunden für 21 Preise – ein straffes Programm, das da bei der Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises herrscht. Platz für ein paar überraschende Momente gibt es dennoch.

Von Thomas Becker

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Preisverleihungen sind – sorry für das schiefe Bild – ein zweischneidiges Schwert. Positiv sind sie selbstredend für die Ausgezeichneten, die warme Worte und in diesem Fall ein formschönes Stück Nymphenburger Porzellan mitnehmen. Kompliziert wird das Prozedere, wenn man in gut zwei Stunden 21 Preise an Frau und Mann bringen will und jeder adäquat gewürdigt werden soll, was angesichts der Fülle und Diversität der Auszuzeichnenden schlicht unmöglich ist. Dann sind da noch die Dankesreden: unberechenbar wie der US-Präsident, aber oft emotionale Höhepunkte solcher Abende.

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