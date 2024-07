Einer der einflussreichsten Posten in der deutschen Buchbranche ist neu besetzt: Christian Jünger wird Vorsitzender der Geschäftsführung / CEO von Penguin Random House , wie die Münchner Verlagsgruppe bekanntgab, und tritt diesen Posten zum 1. Oktober an. Er folgt damit auf Thomas Rathnow, der aus persönlichen Gründen im April zurückgetreten war.

Jünger war zuletzt als kaufmännischer Geschäftsführer beim Rowohlt Verlag in Hamburg tätig und zuvor in verschiedenen Funktionen bei Amazon Deutschland. Er soll nun, wie es von Top-Managern in der Regel erwartet wird, die Gruppe „in ihre nächste Wachstumsphase führen“. Diese ist mit mehr als 40 Verlagen, von Goldmann über Luchterhand bis Siedler, bereits die größte deutschsprachige Publikumsverlagsgruppe.