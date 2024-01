Wie fühlt es sich an, in einer Kutsche zu reisen? Wie die Fahrt mit der Schwebebahn? Und wie beeinflussen Tempo und Straßenbelag den Verkehrslärm? Das Verkehrszentrum am Bavariapark lässt es seine Besucher erleben.

Von Helen Geyer

Ein hochgewachsener, schlanker Mann, ganz in Schwarz gekleidet, steht vor einer wuchtigen, grün lackierten Dampflokomotive und schaut nach oben. Hätte er keinen Ausweis an seinem Gürtel befestigt, könnte man ihn für einen Besucher halten. Doch der Mann in Schwarz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Verkehrszentrum. Franz Zwintzscher heißt er. Mehrere Grüppchen laufen an ihm vorbei. Mal sind es Erwachsene mit Kindern, mal ein älteres Paar, mal schieben Eltern ihren Nachwuchs im Kinderwagen durch die Ausstellung. Um die Ausstellungsstücke herum wuseln Kinder, immer wieder hört man Ausrufe wie "Wow" oder "Oha".