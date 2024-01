Alle reden von der Verkehrswende, zugleich sind in München mehr Kfz angemeldet als je zuvor. Der Verteilungskampf auf den Straßen der Stadt ist in vollem Gang. Als Chef des Mobilitätsreferats ist es Georg Dunkels Job, Kompromisse zu finden. Er selbst sagt dazu: "Ich bin zufrieden."

Interview von Andreas Schubert

Georg Dunkel, 50, leitet seit dem 1. Januar 2021 das damals neu gegründete Mobilitätsreferat. Zunächst stand in der Behörde eine Menge Aufbauarbeit an, die durch die Corona-Pandemie aber verzögert wurde. Als berufsmäßiger Stadtrat ist Dunkel für sechs Jahre ins Amt gewählt, hat also noch drei Jahre bis zu einer möglichen Wiederwahl vor sich. Im Gespräch mit der SZ berichtet er, was das Mobilitätsreferat bisher erreicht hat.