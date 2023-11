Warten auf das Abfahrtsignal: U-Bahn auf einem Abstellgleis an der Dülferstraße.

Kommentar von Heiner Effern

Jeder Fahrgast des öffentlichen Nahverkehrs kennt diesen eckigen roten Griff in der U-Bahn, der in der Nähe der Türen angebracht ist: die Notbremse, einzusetzen nur bei akuter Gefahr. Im übertragenen Sinn könnte nun der Aufsichtsrat der MVG an diesem roten eckigen Griff ziehen, und zwar kräftig. Der für die Verkehrswende beabsichtigte Kapazitätsausbau von U-Bahnen, Tram und Bussen soll zwar nicht völlig gestoppt, aber deutlich langsamer angegangen werden als bisher geplant. Die dafür benötigten Mittel würden jeden vernünftigen Rahmen sprengen.