Dass ein Bezirksausschuss kein lokaler Verwaltungsbeirat ist, sondern ein parteipolitisches Gremium, zeigt sich im Stadtzentrum, sobald es um Parkplätze geht. Im Stadtbezirk Altstadt-Lehel haben CSU, FDP und Freie Wähler, unterstützt von der SPD, nun die Grünen-Fraktion mit dem Wunsch überstimmt, das Mobilitätsreferat bei der Umsetzung der "autoreduzierten Altstadt" künftig ein wenig einzubremsen. Mit sechs zu fünf Stimmen Mehrheit wurde das Referat aufgefordert, alle Pläne zur Weiterentwicklung des Parkmanagements im Ausschuss vorzustellen, noch vor Ablauf des Kalenderjahrs und bevor die Pläne in Stadtratsvorlagen gegossen werden.

Die Vorstellung solle, so der Antrag, "konkrete Schritte, inklusive Zeitabfolge, enthalten, wie Anwohnerinnen und Anwohnern in Zukunft das Abstellen ihrer privaten PKW in fußläufiger Entfernung zu ihren Wohnungen ermöglicht werden soll". Aus der Kontroverse um die Parkplätze im Tal folgern die Antragsteller von CSU und SPD, dass Anwohner und Gewerbetreibende künftig früher einbezogen und nicht mehr mit fertig ausgearbeiteten Verwaltungsvorlagen konfrontiert werden sollen. Dies gelte "insbesondere, da zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung bislang vor allem der Wegfall von Stellplätzen und weniger zukünftige Lösungen für Bewohner im Mittelpunkt stand". Philippe Louis (Grüne), der im Bezirksausschuss den Unterausschuss für Mobilität leitet, erklärte dagegen im Namen seiner Fraktion sein Vertrauen in die Verwaltung. Deren Experten müsse man nicht durch erweiterte Bürgerbeteiligung ständig "in weitere Schlaufen schicken".