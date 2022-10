Bei einem Verkehrsunfall ist eine zwölfjährige Fahrradfahrerin am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Das Mädchen brach sich beim Zusammenprall mit einem Auto nach Angaben der Polizei den Oberschenkel. Der 62-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Schülerin war gegen 13.15 Uhr mit dem Fahrrad stadteinwärts auf dem Gehweg an der Rohrauerstraße in Obersendling unterwegs, als sie hinter parkenden Fahrzeugen nach rechts auf die Straße wechselte. Dort wurde sie von dem aus entgegengesetzter Richtung kommenden Auto erfasst. Trotz einer Vollbremsung habe der Fahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Rettungskräfte brachten das Mädchen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen führt die Münchner Verkehrspolizei.