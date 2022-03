Auf der Wolfratshauser Straße kollidierte der 70-jährige Roller-Fahrer mit einem abbiegenden Auto. Der Mann verstarb noch am Unfallort.

Tödliche Verletzungen hat ein 70-jähriger Vespa-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Obersendling erlitten. Obwohl der Mann sofort versorgt und reanimiert worden sei, sei er eine halbe Stunde später noch an der Unfallstelle gestorben, berichten Feuerwehr und Polizei.

Der Mann sei gegen 15 Uhr mit seinem Motorroller auf der Wolfratshauser Straße unterwegs gewesen, als ein 26-jährige Autofahrer aus der Saargemünder Straße nach links auf die Wolfratshauser Straße eingebogen sei. Der Rollerfahrer habe noch abgebremst, sei gestürzt und mit dem Auto zusammengestoßen. "Der Aufprall muss sehr stark gewesen sein", sagte ein Polizeisprecher. Die Wolfratshauser Straße war für drei Stunden komplett gesperrt.