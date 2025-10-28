Zum Hauptinhalt springen

Verkehrsunfall im WestendFußgänger wird von Tram erfasst – und stirbt

Ein Mann im Westend wurde am Montagabend von einer Tram erfasst und starb (Symbolfoto).
Ein Mann im Westend wurde am Montagabend von einer Tram erfasst und starb (Symbolfoto). (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Ein 47-Jähriger wollte am Montagabend die Landsberger Straße überqueren. Der Fahrer einer herannahenden Straßenbahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Fußgänger starb noch an der Unfallstelle.

Bei einem Verkehrsunfall mit einer Tram im Westend ist am Montagabend ein 47-jähriger Mann gestorben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Straßenbahn der Linie 18 gegen 20.05 Uhr auf der Landsberger Straße in Richtung Bayerstraße. Zur selben Zeit überquerte ein Mann die Landsberger Straße auf Höhe der Hausnummer 35 in Richtung Max-Friedlaender-Bogen.

Der 25-jährige Fahrer der Trambahn gab ein akustisches Warnsignal ab und leitete demnach umgehend eine Gefahrenbremsung ein. Dennoch konnte er nicht verhindern, dass die Tram den Fußgänger erfasst. Dieser erlitt bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

© SZ/gal - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Neue Tramstrecke im Münchner Westen
:So lebt es sich an der Mega-Baustelle

Lärm, Risse in den Wänden, Müll, der nicht wegkommt: Viele freuen sich, dass die Straßenbahn-Westtangente endlich kommt. Aber Anwohner leiden unter Baustellenstress.

Von Martin Mühlfenzl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite