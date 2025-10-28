Bei einem Verkehrsunfall mit einer Tram im Westend ist am Montagabend ein 47-jähriger Mann gestorben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Straßenbahn der Linie 18 gegen 20.05 Uhr auf der Landsberger Straße in Richtung Bayerstraße. Zur selben Zeit überquerte ein Mann die Landsberger Straße auf Höhe der Hausnummer 35 in Richtung Max-Friedlaender-Bogen.

Der 25-jährige Fahrer der Trambahn gab ein akustisches Warnsignal ab und leitete demnach umgehend eine Gefahrenbremsung ein. Dennoch konnte er nicht verhindern, dass die Tram den Fußgänger erfasst. Dieser erlitt bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.