In Hadern ist am Mittwochmorgen ein 42-jähriger Lastwagenfahrer frontal mit einem 62 Jahre alten Pedelec-Fahrer kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Demnach wollte der Lkw-Fahrer auf die Autobahn 96 auffahren, der 42-Jährige fuhr auf einem Radweg.

Nach dem Zusammenstoß stürzte er und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er starb kurz darauf im Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer wurde wegen fahrlässiger Tötung bei einem Verkehrsunfall angezeigt.

Nicht einmal eine Stunde zuvor stürzte in Pullach im Landkreis München ein 72-Jähriger auf einem Radweg. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine akute Erkrankung die Ursache. Auch er starb im Krankenhaus. Die Beamten ermitteln.