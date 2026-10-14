Eine 86-jährige Frau ist in Obersendling von einem Lastwagen überrollt worden und gestorben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei sie im toten Winkel vor das Fahrzeug gelaufen, sagte ein Polizeisprecher.

Der Unfall sei für den 29-jährigen Lastwagenfahrer laut dem Polizeisprecher nicht vermeidbar gewesen. Er habe etwa 20 bis 30 Meter vor einer roten Ampel in der Zielstattstraße gehalten. Als die Ampel auf Grün schaltete, sei er angefahren. In diesem Moment sei die 86-Jährige vor dem Lastwagen auf die Straße gelaufen. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und starb später im Krankenhaus.

Der Lkw-Fahrer musste nach dem Unfall von einem Kriseninterventionsteam betreut werden. Die Unfallstelle war den Angaben der Polizei nach für drei Stunden in beide Richtungen gesperrt, es sei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen.