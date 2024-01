Am Freitagabend ist ein Auto am Stiglmaierplatz in eine Tramhaltestelle gefahren und hat einen dort wartenden Mann leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Fahrzeuginsassen den Unfallwagen verlassen und waren bereits geflüchtet, als die Einsatzkräfte eintraten.