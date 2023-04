Ein stark alkoholisierter 18-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend um 21.25 Uhr in Schwabing in der Theodor-Dombart-Straße mit seinem Elektroauto in den Gegenverkehr geraten und mit dem Kleinwagen eines 21-jährigen Essenslieferanten zusammengestoßen. Beide Fahrer verletzten sich dabei leicht, der Unfallverursacher wurde ambulant versorgt, der 21-Jährige kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Nach dem Zusammenprall rammten die Autos jeweils noch parkende Wagen, die Polizei gibt den Gesamtschaden mit etwa 55 000 Euro an. Führerschein und Auto des mit 1,8 Promille alkoholisierten Fliesenlegers seien beschlagnahmt worden, gegen ihn werde nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, so die Polizei. Die Straße blieb während der Unfallaufnahme für zwei Stunden gesperrt, es sei aber nur zu geringen Behinderungen gekommen.