Ein zweijähriges Mädchen ist infolge eines schweren Verkehrsunfalls am Samstag in einer Klinik gestorben, wie die Polizei mitteilt. Verursacher des Unfalls auf dem Mittleren Ring in München soll der 35-jährige Vater des Kindes gewesen sein, er sei alkoholisiert gewesen, so die Polizei.