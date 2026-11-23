Die Stadt München will sich künftig mehr um die Verkehrsüberwachung kümmern: Wo bisher die Polizei zuständig ist, soll die Verwaltung teilweise selbst für Ordnung auf den Straßen sorgen. Das betrifft sowohl den fließenden Verkehr als auch den ruhenden. Insgesamt gut 1,5 Millionen Euro sollen dadurch von 2027 bis 2030 zusätzlich in die städtische Kasse fließen, das meiste Geld soll die Überwachung des fließenden Verkehrs bringen, also die Blitzer. Gut 4,2 Millionen Euro mehr sollen durch Geschwindigkeitskontrollen erzielt werden, von Parksündern verspricht sich die Stadt Mehreinnahmen von gut 1,5 Millionen.

Die Verkehrsüberwachung ist für die Stadt ein gutes Geschäft. Allein mit Strafzetteln für Falschparker nimmt sie bislang 15 Millionen Euro pro Jahr ein.

Das städtische Haushaltsproblem lösen die zusätzlichen Einnahmen aber nicht. Pro Jahr blieben nach Finanzierung von neuem Personal und neuer Technik nur knapp 390 000 Euro mehr übrig – vorausgesetzt, es gibt weiterhin ausreichend viele Raser und Falschparker.

Bisher betreibt die Stadt zwei stationäre Messanlagen, die jeweils in beide Richtungen blitzen: Eine an der Landshuter Allee und eine an der Tegernseer Landstraße. Dazu kommen acht mobile Messfahrzeuge sowie zwei Blitzeranhänger, die seit Sommer 2025 im Einsatz sind. Die „Kommunale Verkehrsüberwachung“ (KVÜ) der Stadt ist beim fließenden Verkehr derzeit nur für Tempo-30-Zonen mit einspurigen Straßen zuständig. Wo schneller gefahren werden darf, blitzt grundsätzlich die Polizei.

Vom kommenden Jahr an darf voraussichtlich aber auch die KVÜ auf Tempo-50-Straßen überwachen, das bayerische Innenministerium habe bereits angekündigt, dies zu erlauben, schreibt das Kreisverwaltungsreferat (KVR) in einer Vorlage für den Kreisverwaltungsausschuss an diesem Dienstag.

Dazu braucht es allerdings einen neuen Blitzeranhänger, der in der Anschaffung rund 320 000 Euro kostet plus 40 000 Euro für eine zusätzliche Videoüberwachung, die Vandalismus verhindern soll. Denn in der Vergangenheit wurden die beiden bestehenden Anhänger mehrfach beschädigt, weshalb sie teils wochenlang ausfielen.

Zudem braucht die Verwaltung zusätzliches Personal, auch für die Überwachung der Parkplätze. Noch ist die Polizei in 14 der städtischen Parklizenzgebiete für die Parksünder zuständig. Bis zum Jahr 2030 soll das komplett die KVÜ übernehmen, Knöllchen von der Polizei gibt es dann nur noch in Gegenden ohne Parkraumbewirtschaftung.

Bis die Überwachung von Falschparkern personalsparend automatisiert wird, dauert es aber noch einige Zeit. Nach einer Gesetzesänderung dieses Jahr ist der Einsatz von sogenannten Scan Cars zwar grundsätzlich möglich. Bis zu deren ausgereiftem Einsatz im Stadtgebiet sind nach Angaben des KVR allerdings Vorarbeiten und Investitionen notwendig, die sich auf einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren erstrecken.