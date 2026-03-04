Zum Hauptinhalt springen

Unfallstatistik der Polizei31 Verkehrstote: München ist weit entfernt von der „Vision Zero“

Jedes weiß gestrichene „Ghostbike“ erinnert an einen im Straßenverkehr getöteten Fahrradfahrer. Doch 2025 starben noch mehr Fußgänger und Autoinsassen und genauso viele Motorradfahrer auf den Straßen im Bereich des Polizeipräsidiums München.
  • 31 Menschen starben 2025 im Straßenverkehr in Stadt und Landkreis München - so viele wie seit 18 Jahren nicht mehr.
  • Die Zahl der Verkehrstoten stieg um mehr als 60 Prozent gegenüber 2024, als 19 Menschen ums Leben kamen.
  • Mehr als 11 000 Rotlichtverstöße und 68 illegale Autorennen zeigen zunehmendes Fehlverhalten im Straßenverkehr auf.
2025 starben auf den Straßen in Stadt und Landkreis München so viele Menschen wie seit 18 Jahren nicht mehr. Das ist nicht allein mit dem Mehr an Einwohnern, Pendlern und Autos zu erklären.

Von Martin Bernstein

Die „Vision Zero“ – also das 2018 vom Stadtrat ausgegebene Ziel einer Stadt, in der es keine Verkehrstoten gibt – bleibt für München vorerst eine Vision. Die Wirklichkeit auf den Straßen der bayerischen Landeshauptstadt sieht anders aus, erschreckend anders. 31 Menschen kamen im vergangenen Jahr im Straßenverkehr in Stadt und Landkreis München ums Leben. Es ist ein „düsteres Bild“, das Polizeivizepräsident Christian Huber am Mittwoch zeichnete.

Die Zahl der Verkehrstoten ist sogar auf den höchsten Wert seit 18 Jahren gestiegen. Damals, im Jahr 2007, zählte die Münchner Polizei 35 Verkehrstote. Starben 2023 insgesamt zwölf Münchner Verkehrsteilnehmer, waren es 2024 schon 19. Und jetzt noch einmal ein Anstieg um mehr als 60 Prozent. Sowohl in der Stadt (22) als auch im Landkreis (9) kamen jeweils sechs Verkehrsteilnehmer mehr ums Leben als im Jahr zuvor.

„Überrascht“ von dieser starken Zunahme zeigte sich Huber – erklärbar ist sie für ihn dennoch. Da sind zum einen die demografischen Faktoren: mehr Einwohner, mehr Pkw-Zulassungen, mehr Pendler. Und damit eben auch: mehr Verkehr. Und der werde immer komplexer. Autofahrer, Radler, Fußgänger teilen sich den begrenzten Raum mit den Lenkern von Motorrädern, Pedelecs, Elektrorollern.

Dazu kommt nach Beobachtungen von Verkehrspolizisten aber häufig individuelles Fehlverhalten: Unachtsamkeit, Rechthaberei und der Anspruch, sich seine jeweils eigenen Regeln zu machen. Auch das belegt ein Blick in die am Mittwoch vorgestellte Verkehrsunfallstatistik der Polizei. Beispiel Rotlichtverstöße: In mehr als 11 000 nachgewiesenen Fällen ignorierten Verkehrsteilnehmer vergangenes Jahr rote Verkehrsampeln. Das ist ein Anstieg um 2000 Verstöße gegenüber dem Vorjahr. Manche Autofahrer hielten Ampeln offenbar nur noch für unverbindliche Empfehlungen, resümiert Huber. Das kann fatale Folgen haben. Drei Menschen starben vergangenes Jahr, weil ein Unfallverursacher das Rotlicht ignoriert hatte.

Noch fataler wirkt sich der Trend zu hochmotorisierten Fahrzeugen aus. Zwar werde weniger häufig gerast, bilanziert Huber. Aber wenn, dann eben häufig besonders schnell und damit rücksichtslos. So ging 2024 tatsächlich die Zahl der Verkehrsunfälle zurück, deren Ursache überhöhte Geschwindigkeit war. Die Zahl der Fahrverbote, die nur bei eklatanten Tempoverstößen verhängt werden, stieg gleichzeitig jedoch um 20 Prozent.

Ein Mercedesfahrer wurde gestoppt, als er statt mit den erlaubten 50 Kilometern pro Stunde mit Tempo 133 durch die Stadt raste. 68 illegale Autorennen wurden 2025 von der Polizei gestoppt. Die Folgen der alltäglichen Raserei: sechs Tote, 47 Schwerverletzte, 369 Verletzte. Vergangenes Jahr starben sechs Motorradfahrer. Im Jahr zuvor war kein toter Kraftradfahrer zu beklagen gewesen. Sechs Verkehrstote waren Radfahrer, zwölf Fußgänger, sieben Autoinsassen.

Und die guten Nachrichten? Eine zumindest konnte Christian Huber am Mittwoch vorlegen. Die Zahl der Schulwegunfälle ist um 3,6 Prozent zurückgegangen. Dabei wurden immer noch 118 Schülerinnen und Schüler verletzt. Jedoch starb – wie schon im Jahr zuvor – kein Kind auf dem Weg zur oder von der Schule nach Hause.

