15 Menschen starben im vergangenen Jahr im Straßenverkehr in München. Trotzdem wird es auf den Straßen nicht unbedingt sicherer - vor allem Pedelecs und E-Scooter sind immer häufiger in Unfälle verwickelt.

Von Joachim Mölter

Die Zahl der Verkehrstoten in der Stadt und im Landkreis München ist im Jahr 2021 auf 15 zurückgegangen - niedriger war sie noch nie, seit hierzulande in den 1950er-Jahren begonnen wurde, eine jährliche Unfallbilanz zu erstellen. Der bisherige Tiefststand stammt aus dem Jahr 2016 und lag bei 19 Todesopfern. 2020 und 2019 waren jeweils 21 Menschen tödlich im Münchner Straßenverkehr verunglückt. "15 Verkehrstote sind immer noch 15 zu viel", sagte Münchens Polizeivizepräsident Michael Dibowski am Montag bei der Präsentation der Verkehrsunfallstatistik für das vergangene Jahr. Ziel für die Zukunft sei, die Zahl der Getöteten und Verletzten "so weit wie möglich zu senken" und "besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer besser zu schützen", erklärte Dibowski.

Von den 15 Todesopfern des Jahres 2021 kamen neun in der Stadt und sechs im Landkreis ums Leben; mehr als die Hälfte, nämlich acht, waren älter als 65 Jahre. Aufgeschlüsselt auf die Art der Fortbewegung ergibt sich eine saubere Drittelung: Fünf der tödlich Verunglückten waren im Pkw unterwegs, fünf zu Fuß, fünf auf zwei Rädern, wobei es sich um vier Rad- und einen Motorradfahrer handelte. "Wie in den Vorjahren waren somit zwei Drittel aller Verkehrstoten Fußgänger oder Radfahrer", stellte Dibowski fest und fügte hinzu: "Ich bin sehr froh, dass wir zumindest keinen tödlichen Schulwegunfall zu beklagen hatten."

Aus Sicht der Polizei waren die Zahlen der vergangenen beiden Jahre von der Corona-Pandemie geprägt. Allgemeine Einschränkungen und die Arbeit im Home Office wirkten sich auf das Verkehrsgeschehen aus: Weil auf Münchens Straßen weniger Menschen unterwegs waren, gab es auch weniger Unfälle. Jedenfalls verzeichnen fast alle statistische Kategorien einen weiteren Rückgang, verglichen mit dem Vor-Corona-Jahr 2019. Damals wurden 54 080 Verkehrsunfälle registriert, 2020 waren es nur noch 44 972, im vorigen Jahr sank die Zahl erneut, auf 44 456. "Das sind rund 122 Unfälle am Tag", rechnete Dibowski vor. Oder: alle zwölf Minuten einer. In den meisten Fällen (25 664) handelte es sich freilich um Klein-Unfälle mit geringem Schaden.

Analog zur Gesamtentwicklung gingen die Unfälle mit Personenschäden zurück, von 6260 (2019) über 5837 (2020) auf nun 5710, ebenso die Zahlen der Verletzten insgesamt (von 7373 über 6781 bis zu 6649) und speziell die der Schwerverletzten (von 741 über 714 auf 702). In der Altersgruppe ab 65 Jahren spiegelt sich die sinkende Tendenz ebenfalls wider. Selbst bei Radfahrern und Radfahrerinnen registrierte die Polizei einen Rückgang der Unfälle um 13 Prozent, von 3420 im Jahr 2020 auf zuletzt 2975 - obwohl immer mehr Bürger und Bürgerinnen aufs Rad umsatteln, gerade während der Corona-Pandemie. Die zunehmende Verlagerung auf andere Verkehrsmittel als das Auto lasse "neue Herausforderungen in der Verkehrssicherheitsarbeit erahnen", sagte Dibowski. Anders als beim Auto zieht ja fast jeder Fahrradunfall mehr oder weniger schwere Verletzungen nach sich: Bei den 2975 Fällen im vorigen Jahr zählten die Beamten immerhin 2658 Verletzte.

Zu den Verkehrsmitteln, die neue Herausforderungen stellen, zählen auch die relativ neuen Pedelecs und E-Scooter. Mit beiden Zweirädern gab es deutlich mehr Unfälle im vergangenen Jahr, was Polizeivizepräsident Dibowski vor allem auf "fehlende Erfahrung im Umgang mit diesen Fahrzeugen" zurückführte. Bei den vor allem von Senioren bevorzugten, weil von einem Elektromotor zusätzlich angetriebenen Pedelecs (oder E-Bikes) stiegen die Unfallzahlen von 176 (2019) über 222 (2020) auf 281 (2021) - eine Zunahme von 26,6 Prozent. Bemerkenswert dabei: Trotz der vergleichsweise geringen Gesamtunfallzahlen gehören zu den 15 Verkehrstoten auch zwei Rentner, die mit einem Pedelec verunglückten.

Die größte Steigerung in der Statistik geht auf das Konto der vor allem bei jüngeren Menschen beliebten Elektroroller, den E-Scootern. Die sind erst seit Mitte 2019 zugelassen. Im Vergleich zu 2020 verdreifachte sich 2021 die Zahl der Unfälle, von 98 auf 319. Dabei gab es 269 Verletzte, 35 davon schwer. Besonders auffallend, so Dibowski, war die große Zahl von festgestellten Alkoholfahrten mit dem Roller. "Da herrscht eine ganz große Unbedarftheit", fand er: "Unter Alkoholeinfluss besser mit dem E-Scooter zu fahren statt mit dem Auto, ist eine falsche Vorstellung." Zwar sind im vorigen Jahr insgesamt deutlich weniger alkoholisierte Fahrer gestoppt worden (3082) als im Vor-Corona-Jahr 2019 (4873). Aber dass darunter 1299 E-Scooter-Lenker waren, ist ein bedenkliches Zeichen.