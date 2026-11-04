Die zweite Stammstrecke sollte ein „Quantensprung“ für den ÖPNV sein, eine „Hauptschlagader“ für München – und sie sollte 2026 fertig sein. Davon ist sie weit entfernt. Blick auf ein Projekt mit enormem Skandalpotenzial.

Es ist eine bunte Gruppe, die sich an diesem Frühlingstag im April vor etwas mehr als neun Jahren mit Plakaten und Bannern vor dem Münchner Rathaus versammelt hat. „Südring statt Tunnelwahn“, steht auf einem Karton geschrieben. „Oben bleiben“ in roten Großbuchstaben auf einem anderen. Es ist das beinahe letzte Aufbäumen eines Protests in der Landeshauptstadt gegen ein Projekt, das die Stadtgesellschaft polarisiert, teilweise sogar gespalten hat – und bis in die Gegenwart hochumstritten ist. Auf der anderen Seite des Rathauses stehen zur selben Zeit auf dem Marienhof ebenfalls Menschen mit Plakaten. „Zeit wird’s“ und „Pro Zwoate“ verkünden sie dort.