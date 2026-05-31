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Verkehrsunfall in der Dachauer StraßeTram entgleist nach Zusammenstoß mit Auto: mehrere Leichtverletzte

Die Polizei schätzt den Schaden an der Tram sowie am Auto auf mehrere Hunderttausend Euro (Symbolbild).
Die Polizei schätzt den Schaden an der Tram sowie am Auto auf mehrere Hunderttausend Euro (Symbolbild). Stephan Rumpf

Der 19-jährige Fahrer eines Kleintransporters hat beim Linksabbiegen an einer Stelle, die dafür nicht vorgesehen war, eine Trambahn übersehen.

Mehrere Personen sind am Samstagnachmittag verletzt worden, weil ein Auto mit einer Trambahn zusammengestoßen ist, die daraufhin entgleiste. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 19-jährige Fahrer eines Kleintransporters auf der Dachauer Straße stadteinwärts an einer Stelle, die nicht dafür vorgesehen war, nach links in Richtung Olympiapark abbiegen und hat dabei die Tram übersehen.

Er selbst zog sich ein Schädelhirntrauma sowie Verletzungen an der Schulter zu, seine drei Mitfahrer Schürfwunden und Prellungen. Eine 72-jährige Fahrgästin in der Tram klagte über Schmerzen am Rücken. Den Schaden an der Trambahn sowie am Auto schätzt die Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Kreuzung im Bereich des Unfalls war für etwa drei Stunden gesperrt.

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