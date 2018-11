22. November 2018, 17:27 Uhr Polizei Drei tödliche Unfälle binnen 20 Stunden

Als zwei junge Frauen den Mittleren Ring überqueren wollen, werden sie von einem Auto erfasst. Eine 25-Jährige erlag ihren Verletzungen, der Zustand ihrer 28-jährigen Begleiterin ist kritisch.

Außerdem wurde eine 55-jährige Fußgängerin in Berg am Laim von einem abbiegenden Lkw überrollt. Die Frau starb etwas später.

Zudem kam es zu einem schweren Auffahrunfall auf der A 99 bei Grasbrunn. Der Fahrer eines Kleintransporters erlag seinen Verletzungen noch vor Ort.

Von Martin Bernstein

Drei schwere Verkehrsunfälle haben sich in nicht einmal 24 Stunden auf den Straßen in und um München ereignet. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag wurden dabei zwei Fußgängerinnen und ein Autofahrer getötet. Eine weitere Frau, die ebenfalls zu Fuß unterwegs gewesen war, befand sich nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend in äußerst kritischem Zustand.

Schauplatz des ersten Unfalls war der Mittlere Ring: die Chiemgaustraße, Ecke Scharfreiterplatz. Die dortige Fußgängerunterführung ist gesperrt. Sie wird barrierefrei ausgebaut und "gestalterisch aufgewertet", wie es auf einer Hinweistafel des Baureferats heißt; für Dezember ist die Öffnung geplant. Für zwei junge Frauen kommt sie zu spät - sie sind Opfer eines Verkehrsunfalls geworden. Eine 25-Jährige ist tot, ihre drei Jahre ältere Begleiterin kämpft im Krankenhaus um ihr Leben. Die gesperrte Unterführung ist ihnen zum Verhängnis geworden.

Und das im doppelten Sinn. Weil die nächsten Ampeln 140 beziehungsweise 240 Meter weit weg sind, gingen die beiden Frauen nämlich am Mittwoch gegen 19 Uhr über den an dieser Stelle vierspurigen Mittleren Ring. Und weil wegen der Baustelle die Fahrbahnmarkierungen geändert sind, begingen die beiden womöglich einen fatalen Fehler: Sie orientierten sich offenbar versehentlich nicht an der aktuellen gelben, sondern an der weißen Markierung und standen deshalb im Moment des Unfalls mitten auf einer geradeaus führenden Fahrbahn.

Ein Autofahrer aus dem Landkreis Bad Tölz- Wolfratshausen konnte an der relativ dunklen Stelle nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die beiden Münchnerinnen frontal. Die Wucht des Aufpralls schleuderte die Frauen auf die Gegenspur. Dort gerieten sie unter den Mercedes einer Münchnerin. Rettungsdienst und Notarzt brachten die zwei Frauen in Kliniken. Dort bemühten sich Ärzte vergeblich um das Leben der 25-Jährigen. Sie erlag wenige Stunden später ihren inneren Verletzungen. Der Zustand der 28-Jährigen war nach einer Notoperation äußerst kritisch.

Tödlich verletzt wurde am Donnerstagabend auch eine etwa 55 Jahre alte Frau, nachdem ein Lastwagenfahrer sie laut ersten Zeugenaussagen beim Abbiegen offenbar überrollt hat. Die Frau war zu Fuß an der Kreuzung der Ampfing- und der Berg-am-Laim-Straße unterwegs, als sie von dem 3,5-Tonner erfasst wurde. Das Opfer konnte zunächst wiederbelebt werden, starb aber später in einer Klinik. Im vergangenen Jahr waren in München drei Radfahrer bei Abbiegeunfällen getötet worden, weil sie sich im "toten Winkel" eines Lastwagenfahrers befanden.

Zur gleichen Zeit ereignete sich auf dem Autobahnring noch ein weiterer tödlicher Unfall. Gegen 14.15 Uhr prallte nahe Grasbrunn ein Sprinter-Kleintransporter aus ungeklärter Ursache auf einen Sattelzug. Der Fahrer des Kleinlasters wurde laut Autobahnpolizei eingeklemmt und durch Rettungskräfte aus dem Wrack geborgen. Die Hilfe kam jedoch zu spät, der Fahrer starb wegen seiner massiven Verletzungen noch am Unfallort. Die A 99 war bis zum Abend in Richtung Nürnberg komplett gesperrt. Es ist bereits der sechste schwere Unfall innerhalb von zwei Wochen auf dem Autobahnabschnitt. Auch bei den anderen Unfällen waren Lastwagen im Stau, der sich wegen Bauarbeiten gebildet hatte, aufeinander gefahren.