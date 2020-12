Zum letzten Mal in diesem Jahr müssen die U-Bahnlinien U 1 und U 2 wegen der Bauarbeiten am Sendlinger Tor an diesem Wochenende unterbrochen werden.

Zum letzten Mal in diesem Jahr müssen die U-Bahnlinien U 1 und U 2 wegen der Bauarbeiten am Sendlinger Tor an diesem Wochenende unterbrochen werden. Die U 1 ist zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz unterbrochen, diesen Abschnitt bedient nur die U 2. Diese wird am Hauptbahnhof geteilt, Fahrgäste müssen zur Weiterfahrt in beiden Richtungen über das Zwischengeschoss auf das jeweils andere Gleis umsteigen.

Zwischen Feldmoching und Hauptbahnhof verkehrt die U 2 im Zehn-Minuten-Takt, zwischen Hauptbahnhof und Messestadt Ost fährt alle zwölf Minuten ein Zug. Die Verstärkerlinie U 8 ist am Samstag nicht in Betrieb. Als zusätzliche Ausweichmöglichkeit richtet die MVG von 9 bis 20 Uhr wieder eine Sonder-Tramlinie "U 2" zwischen Wettersteinplatz und Stachus ein. Weitere Infos gibt es auf www.mvg.de oder in der MVG-App.