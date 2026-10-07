Nach jahrelangem Ringen ist die Entscheidung gefallen: Der neue U-Bahn-Betriebshof wird in Neuperlach -Süd gebaut. Mehrheitlich haben sich in einer gemeinsamen Sitzung am Mittwochvormittag der Mobilitäts- und Planungsausschuss des Münchner Stadtrats dafür ausgesprochen, den für Reparaturen und Instandhaltungen der Münchner U-Bahnen dringend benötigten Betriebshof im Münchner Südosten zu errichten. Damit finden auch die Diskussionen darüber, ob ein neuer Betriebshof – der zweite neben dem bestehenden in Fröttmaning nahe der Allianz-Arena – im Zuge der möglichen Verlängerung der U5 im Landkreis München gebaut werden könnte, ein Ende.

Allerdings werden die Debatten darüber andauern, welche Belastungen auf die Menschen in Neuperlach durch den Bau und Betrieb des neuen U-Bahn-Betriebshofs zukommen könnten. Ebenso die Diskussion darüber, ob Neuperlach-Süd tatsächlich der am besten geeignete Standort für das Bauwerk ist. Seit Jahren wehrt sich etwa die „Bürgerinitiative U-Bahn Betriebshof Süd“ gegen die Ansiedlung der Anlage im Münchner Südosten und zieht in Zweifel, dass Neuperlach-Süd der geeignetste Standort ist.

Auch innerhalb der Neuperlacher Kommunalpolitik ist die Festlegung auf das Areal im eigenen Stadtviertel höchst umstritten. Vor der Entscheidung der beiden Ausschüsse ergriff Thomas Kauer (CSU), Vorsitzender des Bezirksausschusses Ramersdorf-Perlach, das Wort und forderte die Stadträte auf, an diesem Tag noch keine Standortentscheidung zu treffen. Der CSU-Politiker rief vielmehr dazu auf, eine „Gesamtrahmenplanung“ für den Bereich rund um den Bahnhof Neuperlach-Süd anzugehen, der auch das angrenzende Siemens-Areal umfassen müsste.

„Die Planungen laufen seit 2016. Aber das Projekt ist immer komplexer und die Belastungen sind immer größer geworden“, sagte Kauer. Von 2028 an, so der Kommunalpolitiker, werde Siemens den Büro-Standort Perlach verlassen; dann werde ein „Riesen-Entwicklungsgelände“ frei, auf dem dringend benötigter Wohnraum entstehen könnte. Bisher, so Kauer, sei der Grundstückseigentümer bei den Planungen aber nicht einbezogen worden. All diese Punkte aber müssten bei einer Gesamtbetrachtung berücksichtigt werden. „Eine Standortbestätigung ist daher heute nicht notwendig“, bekräftigte Kauer.

Das sah die große Mehrheit der Stadträte im Mobilitäts- und Bauausschuss indes anders. Unisono wurde in der Debatte betont, dass München zwingend und rasch einen zweiten U-Bahn-Betriebshof benötigt. Und auch in der Standortfrage selbst gab es kaum Differenzen.

SPD-Stadträtin Simone Burger räumte allerdings ein, dass genau in dieser Frage die Kommunikation hätte besser laufen können; auch deshalb regte sie an, es müsse – auch durch die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) als Betreiberin der Münchner U-Bahn – intensiver mit den Menschen im Stadtbezirk gesprochen werden. „Darüber, was die Gründe für Neuperlach sind und was die Gründe gegen andere Standorte sind“, so Burger. Bei der Ausarbeitung einer Rahmenplanung müsse etwa auch ein funktionierendes Verkehrskonzept eingearbeitet werden, sagte Burger, ebenso die Frage der Erschließung des Siemens-Areals.

Auch Alexandra Lang (Volt) sprach sich für Neuperlach als Standort für den neuen Betriebshof aus. Dieser liege innerhalb der Stadtgrenzen und im Bestandsnetz der U-Bahn und biete eine Anbindung an den Regional- und Fernverkehr. Aber natürlich lösten die Pläne bei den Menschen im Viertel Ängste vor Belastungen und Lärm aus. „Es sollen ja auch im Nachtbetrieb Züge rollen, und wir wissen noch nicht, wie sich die Baustellensituation darstellen wird“, so Lang. Und diese Sorgen müssten ernst genommen werden.

Ein „klares Ja“ zum Bau eines neuen U-Bahn-Betriebshofs kam auch von der CSU. Die verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion, Veronika Mirlach, forderte ebenfalls, die Grundstückseigner des Siemens-Areals enger einzubinden und betonte die Potenziale, die das Areal biete. Um diese zu entwickeln, müssten aber „alle Akteure vor Ort“ gehört werden.

War lange als möglicher Standort für den neuen U-Bahn-Betriebshof im Gespräch: der Technik- und Innovationspark in Taufkirchen. Claus Schunk

Zudem brachte Mirlach noch einmal eine Option ins Spiel, die in den vergangenen Jahren immer wieder diskutiert worden ist: den Bau des neuen Betriebshofs im Landkreis München. Hintergrund sind die Pläne zur Verlängerung der U5 von Neuperlach-Süd über Neubiberg und Ottobrunn bis in den Technik- und Innovationspark und das Industriegebiet in Taufkirchen. In der Vergangenheit hatte auch Münchens Landrat Christoph Göbel (CSU) die Idee unterstützt, den Betriebshof etwa an der Endhaltestelle in Taufkirchen anzusiedeln. Gespräche mit den Stadtwerken München (SWM) aber verliefen im Sande.

Das Alternativ-Areal in Taufkirchen ist ein Bannwald

Auch aus der Münchner Perspektive erscheint es mittlerweile als unrealistisch, dass das Projekt in den südlichen Landkreis München verlegt werden könnte – unter anderem, weil ein Baubeginn der U5-Verlängerung frühestens Ende des kommenden Jahrzehnts als machbar angesehen wird. Sollte jetzt noch einmal der Landkreis als Alternative ins Spiel gebracht werden, würde dies den Zeitrahmen für einen neuen Betriebshof reißen, sagte Stadtrat Christian Schwarzenberger (Die Linke). Zudem werde das Vorhaben immer teurer. „Wir brauchen den Betriebshof, und zwar schnell.“

Einer Verlagerung des Baus in den Landkreis München steht auch ein weiterer Punkt entgegen: Die dafür vorgesehene Fläche in Taufkirchen ist ein Bannwald und somit rechtlich besonders geschützt. Eine Sprecherin der Stadtwerke München sagte daher, dass die Regierung von Oberbayern als Genehmigungsbehörde natürlich andere Standort prüfen würde, ehe sie einer Fällung der Bäume zustimmen würde. Und dann wäre Neuperlach wieder im Spiel. Dieses Szenario aber haben die Stadträte mit ihrer Standortbestätigung nun ohnehin ausgeschlossen.