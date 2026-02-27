In der kommenden Woche müssen sich Autofahrer im Münchner Osten sowie in der Altstadt nachts auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Von Montag, 2. März, bis Freitag, 6. März, werden gleich mehrere Tunnel für den Verkehr gesperrt: Betroffen sind jeweils von 22 bis 5 Uhr der Richard-Strauss-Tunnel, der Effnertunnel, der Innsbrucker-Ring-Tunnel sowie der Leuchtenbergringtunnel – also alle Anlagen der Tunnelkette Mittlerer Ring Ost. Während der Komplettsperrungen in diesen Zeiträumen wird der Verkehr über die Straßen an der Oberfläche umgeleitet.
Ebenfalls von Montag bis Freitag jeweils von 22 bis 5 Uhr wird der Altstadtringtunnel gesperrt. Auch hier wird der Verkehr oberirdisch geführt. Alle Sperrungen sind notwendig wegen anstehender Wartungsarbeiten durch das Baureferat. Diese erfolgen im Halbjahresrhythmus, um die Technik in den Anlagen zu begutachten.