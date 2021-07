Viel Kritik an "Fußgängerzonen"-Variante im Tal

Verkehr in der Altstadt

Von Julian Raff, Altstadt

Nach der Zwangsruhe mögen Menschenmassen auf den Trottoirs und Autofahrer auf Parksuch-Odyssee im Tal für einen kurzen Moment Wiedersehensfreude auslösen. Grundsätzlich hat die Verkehrsaufteilung zwischen Altem Rathaus und Isartor aber reichlich Potenzial für Verbesserungen - und für Kontroversen. Der Bezirksausschuss (BA) Altstadt-Lehel hat nach zwei Anwohnerversammlungen eine Variante der für Herbst geplanten Sofortmaßnahmen ausgewählt, die eine Fußgängerzone bis zur Hochbrückenstraße vorwegnimmt und bei den Anwohnern nicht gut ankommt.

Auf lange Sicht planen die Stadtoberen eine Fußgängerzone bis zum Isartor. Mit der im Herbst 2020 beschlossenen Umplatzierung von Parkplätzen, Taxiständen und Bushaltestellen will das Mobilitätsreferat eine Übergangsphase gestalten, die sich wohl bis gegen Ende des Jahrzehnts hinziehen wird. So lange dürfte die Straßenfurt im Tal noch gebraucht werden, um den Abraum aus der Stammstrecken-Baustelle unterm Marienhof mit Schwerlastern abzufahren.

Auf einer virtuellen Anwohnerversammlung am 22. April hatte die Stadt drei Varianten vorgestellt, die mehr Platz auf den engen, zusätzlich durch Fahrradständer und Freischankflächen verstellten Seitenflächen zwischen Marienplatz und Hochbrückenstraße/Radlsteg schaffen sollen. In allen drei Fällen fallen dafür die 32 Kurzzeit- und Anwohnerparkplätze der "blauen Zone" weg, sowie zwei E-Ladeplätze. Zwei Szenarien belassen sechs der zehn Taxistandplätze und den aus BA-Sicht besser am Altstadtring aufgehobenen Haltepunkt der Sightseeing-Busse im Westen bei der Heilig-Geist-Kirche.

Die dritte, nun im BA gegen drei CSU-Stimmen favorisierte Variante verpflanzt die Anlaufpunkte nun ins östliche Tal, beim Müller-Drogeriemarkt - also genau dorthin, wo die größten Wohnhäuser mit rund 120 Parteien liegen, so der Hauptkritikpunkt einer Bürgerinitiative (BI).

Die Anrainer und ihre Sprecherin Margarethe Stadlbauer kritisieren nicht nur den planungsbedingten Wegfall ihrer Parkplätze und drohende nächtliche Lärmbelästigung, sondern auch die städtische Kommunikation: Die Onlinerunde vom 22. April startete bereits um 17 Uhr, außerdem seien die Bewohner der Häuser 21, 23 und 25 und weitere Nachbarn nicht eingeladen worden, so dass die Anwohner am Ende wohl nur 16 Prozent der Runde ausmachten. Wenig repräsentativ erschien die Veranstaltung nach ersten Protesten auch dem Mobilitätsreferat, das eine zweite Versammlung zur Bedingung weiterer Planungen machte und so dem BA die Entscheidung quasi abnahm.

Aus Anwohnersicht löste auch der zweite Termin am 9. Juni im Alten Rathaus die Erwartungen nicht ein, nicht nur wegen einer von Teilnehmern als "militärisch" empfundenen Frage-und-Antwort-Regie, sondern weil die Kritik an der "Fußgängerzonen"-Variante das BA-Votum vom 29. Juni nicht abwenden konnte. Stadlbauer wertet dies als "Riesenaffront" und kann sich darin durch eine weitere, inoffizielle Anwohnerrunde bestätigt sehen, zu der sie 20 Anwohner und vier Stadträte von CSU und SPD zusammentrommelte. Die Initiatorin hatte 2020 selbst für ein CSU-Mandat im BA kandidiert, betont aber den überparteilichen Charakter ihres Vorstoßes.

Rückhalt aus dem Stadtbezirk erhoffen sich die Talbewohner nun aus der Bürgerversammlung am kommenden Montag, wo sie mit rund 20 Anträgen auftreten wollen. Ein Aufschub der Maßnahmen ist das Mindeste, was der BI vorschwebt, da die versprochene Verbesserung der Aufenthaltsqualität ins Leere läuft, wenn hier von September an täglich bis zu 100 Baustellen-Lkw passieren.

Man will aber auch Zeit für Alternativen gewinnen: Der Erhalt aller jetzigen "Blauzonen"-Parkplätze oder bezahlbarer Ersatz in den neuen Parkhäusern scheint ein hoch gegriffenes Ziel. Stefan Brunner aus dem mittleren Tal fordert aber wenigstens ein "gleichberechtigtes Miteinander aller umweltfreundlichen Verkehrsarten" und kritisiert daher unter anderem die geplante Verlegung der E-Ladesäulen in die Rumfordstraße. BR-Moderator Roman Roell spricht sich, als Anwohner ohne eigenen PKW, für Carsharing-Parkplätze aus, übergangsweise auch für Verbrenner, später exklusiv für E-Mobile.

Auswärtige-Pkw-Fahrer sähen die Anwohner gerne aus der Altstadt verbannt, mit Ausnahmen für Geschäftskunden, vor allem aber für Patienten - nach Angaben der BI sind hier rund 80 Ärzte tätig. Behindertenparkplätze bringen ihnen dabei wenig. Reservierte Praxis-Vorfahrten scheitern am Bundesrecht, wie CSU-Stadtrat Hans Hammer zu bedenken gab. Die Stadtrat-FDP fordert für das Tal inzwischen einen runden Tisch.

Abzuwarten bleibt nun, ob sich aus dem Protest eine Initiative für den größeren städtebaulichen Wurf entwickelt, immerhin hat die Betreiberfamilie eines hiesigen Einrichtungshauses bereits vor knapp zehn Jahren eine Architekturstudie finanziert. Als "Romantiker" in Sachen Tal outete sich unter anderem Weißbräu-Geschäftsführer Markus Augstburger und erhielt dafür viel Beifall aus der Runde. Ginge es nach der BI, könnten die Altstädter am Montag also auch eine überverkehrliche Verschönerungsoffensive in Gang bringen.