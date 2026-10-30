Die größte Liebe eines Münchner Erfolgsmanns ist sein Auto, am besten ein SUV. Nur, dass der Straßenpöbel dessen natürliche Überlegenheit nicht kampflos anerkennt. Dann muss die Hupe ran.

Der durchschnittliche Münchner Erfolgsmann pflegt mancherlei Leidenschaften, wenn es aber um die Liebe geht, die wahre, unbedingte, alles andere in den Schatten stellende Liebe, kennt er nur eins: sein Auto. Was dieses betrifft, ist er extrem anspruchsvoll. Respekteinflößend muss es sein, am besten ein SUV, ausgestattet mit sämtlichen Extras, die zu einem Kampfeinsatz im offenen Gelände befähigen. Man weiß ja nie, was einem auf dem Mittleren Ring blüht.