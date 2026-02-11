Auch am zweiten Streiktag der Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr ist das befürchtete Chaos in der Landeshauptstadt ausgeblieben. Mehr noch: Der Münchner Verkehrsgesellschaft ist es gelungen, einen nicht unwesentlichen Teil der Busse auf die Straße zu schicken sowie die Trambahn-Linien 20 und 25 fahren zu lassen. Zudem konnte die MVG – anders als am Montag der vergangenen Woche – zumindest von zehn Uhr an die U6 zwischen dem Marienplatz und Fröttmaning pendeln lassen. In weiten Teilen aber stand der öffentliche Nahverkehr still.

Da der Streik von der Gewerkschaft Verdi bereits zwei Tage vorher angekündigt worden war, konnten sich offenkundig viele Menschen darauf einstellen und einen Tag im Home-Office einplanen. Zwar staute es sich am frühen Mittwochmorgen auf den Autobahnen rund um München, etwa auf der A94 vor Steinhausen, nach dem Berufsverkehr aber kehrte auf den Straßen Normalität ein.

Zwischen Stachus und Moosacher Bahnhof konnte die 20er-Tram, die meistfrequentierte Münchner Straßenbahn, den ganzen Tag über im Zehn-Minuten-Takt fahren; auch die Linie 25 fuhr alle zehn Minuten zwischen Max-Weber-Platz und Grünwald.

Früchte getragen haben auch die Bemühungen der MVG, den Fans von RB Leipzig und des FC Bayern die Anreise nach Fröttmaning zu ermöglichen. Die beiden Vereine spielen in der Allianz-Arena am Mittwochabend um den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale. Während des ersten Warnstreiks am Montag vor einer Woche war es den Streikenden noch gelungen, den U-Bahn-Betrieb in München für 24 Stunden komplett lahmzulegen.

Verdi fordert in dem Tarifstreit für die Mitarbeiter im öffentlichen Nahverkehr eine Lohnsteigerung von 668,75 Euro im Monat, die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich sowie höhere Zuschläge etwa bei Schichten am Wochenende. Die Arbeitgeberseite bezeichnet diese Forderungen als „realitätsfern“ und verweist auf klamme Kassen der Kommunen. In der ersten Verhandlungsrunde beinhaltete das Angebot des Kommunalen Arbeitgeberverbands in Bayern (KAV) eine Erhöhung der Tarifgehälter um fünf Prozent in zwei Schritten bei einer Laufzeit von 24 Monaten.