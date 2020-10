Die Beschäftigten wollen Druck in den verhärteten Tarifverhandlungen aufbauen. Trotz des Streikaufrufs der Gewerkschaft Verdi sind am Freitagmorgen zahlreiche Linien zumindest mit halber Kapazität unterwegs.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Busfahrer am Freitag dazu aufgerufen, am frühen Morgen von 3.30 Uhr an bis zur Mittagszeit um zwölf die Arbeit niederzulegen. Im Gegensatz zum vergangenen Warnstreik am 29. September sind Tram- und U-Bahnen dieses Mal nicht betroffen. Auch die S-Bahn fährt im Takt. Laut MVG kommt es dort zu einem erhöhten Fahrgastaufkommen. Nach Angaben eines Sprechers der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) fahren auf den Linien 52, 100, 151, 196 und 199 keine oder nur sehr wenige Busse. "Vor allem Schüler müssen ausweichen", so der MVG-Sprecher.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro. Mitte September war die zweite Verhandlungsrunde ohne Ergebnis geblieben. Zudem fordert ver.di für die Busfahrer privater Unternehmen eine deutliche Lohnsteigerung von 3,50 Euro pro Stunde.

Die MVG warnt vor erheblichen Einschränkungen im Busbetrieb. Aktuell sind folgende Linien unterwegs:

Mit mindestens 75 Prozent des fahrplanmäßigen Angebots:

X35

X36

50

51

60

134

135

136

141

149

150

153

158

161

162

163

164

165

166

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

184

191

192

193

194

Mit mindestens 50 Prozent der Fahrzeuge:

56

62

63

X80

130

132

140

142

147

154

155

157

159

160

187

188

190

197

199

Mit weniger als der Hälfte der Fahrzeuge:

X30

52

53

54

55

57

58

59

68

139

143

144

145

151

168

183

185

189

Kein Busbetrieb ist auf den Linien: